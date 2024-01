„Jabuka dnevno tera doktora iz kuće“: Evo šta se događa u vašem organizmu ako jedete jabuke svaki dan

Jedna od najpopularnijih voćki na svetu, jabuka, uzgaja se već preko tri hiljade godina, a obožavana je u celom svetu.

Osim što dolaze u puno oblika, veličina i ukusa, jabuke su prava mala riznica zdravlja. Ovu jesenju kraljicu toliko je zdravo jesti da su nam čak i naše bake govorile da jabuka na dan tera doktora iz kuće van, a s obzirom na broj sorti zaista nam ne mogu dosaditi. Naime, na svetu postoji oko 7500 sorti jabuka i trebalo bi vam više od 20 godina da ih sve isprobate, ako jedete jednu dnevno.

Srećom, zbog brojnih zdravstvenih dobrobiti jabuka, možete se već danas upustiti u ovaj zdravi gastro poduhvat.

Podstaknite i „drugi mozak“ na rad

Medicinska istraživanja u poslednjih nekoliko godina sve više naglašavaju povezanost probave i mozga. Naša probava je kompleksni nervni sistem koji ima od 400 do 600 miliona neurona pa se još naziva i “drugim mozgom” jer nastaje iz istog tkiva kao i centralni nervni sistem, a ima i hemijske i strukturne sličnosti s mozgom.

Probavni sistem proizvodi vrlo visoki procenat serotonina i dopamina, jedinjenja koji su zaslužni za osećaj zadovoljstva i dobrog raspoloženja, stoga neurološke mreže koje omogućuju komunikaciju između mozga i probavnog sistema moraju da budu u skladu kako bi naše zdravlje bilo stabilno.

Jedan od načina održavanja dobre probave, a samim time i dobrog funkcionisanja celog organizma, je redovna konzumacija jabuka. Naime, jabuke sadrže pektin koji deluje kao probiotik i hrani dobre bakterije, čime podržava rad probave i pomaže održavanju jakog imuniteta. Osim toga, jabuke su i izvor topivih i netopivih vlakana koja pomažu u regulisanju stolice.

Olakšajte regulaciju telesne težine

Jabuke su pune vitamina, posebno vitamina C kojeg u proseku ima i do 40 grama u jednoj jabuci. Sadrže i vitamin A, E, B1, B2 i B6 te beta karotene, kalijum, kalcijum, fosfor, magnezijum i gvožđe pa su dobar izbor za ostvarivanje unosa potrebnih nutrijenata na dnevnoj bazi.

Pektin, osim što pomaže dobrom funkcionisanju probave, utiče i na osećaj sitosti pa je jabuka odličan odabir za užinu ako pokušavate da smanjite svoju telesnu težinu. Jabuke su niskokalorične sa samo 52 kalorije po komadu, što je dodatan razlog da ih češće jedemo. Isto tako, jabuka može pomoći da se zadovoljni potrebu za slatkim, ali šećer u jabuci neće podstaći povećano izlučivanje insulina pa telo neće imati potrebu da ga skladišti.

Jak imunitet gradi se svakodnevno

S dolaskom jeseni i sve bližom zimom većina ljudi želi da ojača imunitet kako ne bi bili podložni raznim vrstama virusa i bakterija koji u ovo doba godine češće izazivaju bolesti. Budući da su jabuke pune vitamina C, snažnog antioksidansa, mogu značajno da pomognu u borbi protiv upalnih procesa i u jačanju imuniteta. Najviše antioksidansa unećete ako jedete jabuke s korom, a oni mogu usporavati starenje, smanjivati upalne procese i sprečavati povećanje masnoća u krvi.

Ponekad je zdravo jesti i slatko

Već nekoliko godina istraživanja pokazuju kako konzumacija jabuka ima pozitivan efekat na smanjenje rizika za razvoj dijabetesa tipa 2. Rezultati studije objavljene u časopisu Advances in Nutrition pokazali su kako su osobe koji svaki dan pojedu jednu jabuku pod 28 posto manjim rizikom za razvoj dijabetesa tipa 2 u odnosu na osobe koje ne konzumiraju jabuke. Isto istraživanje pokazalo je da će čak i povremena konzumacija (nekoliko puta nedeljno) značajno uticati na smanjenje rizika od oboljenja od ove bolesti.

Jedan od razloga ovih efekata jabuke na naš organizam je i u polifenolima koji se nalaze u kori jabuke. Oni podstiču gušteraču na oslobađanje insulina i tako pomažu ćelijama da unesu potrebne količine šećera.

Topiva vlakna kojima je jabuka bogata usporavaju apsorpciju ugljenih hidrata, čime se usporava i podizanje nivoa šećera, što je takođe važno u prevenciji dijabetesa, ali i u borbi protiv njega.

Održavajte zdravim najvažniji mišić u telu

Svakodnevna konzumacija jabuka povezuje se i s poboljšanim radom srca i kardiovaskularnog sistema. Studije pokazuju da su za dobro srčano zdravlje potrebne 2 jabuke dnevno, ali već jedna može pozitivno uticati na vaš najvažniji mišić u telu.

Već spomenuta vlakna, posebno ona topiva, imaju visok udeo polifenola, antioksidansa sadržanog u kori jabuke, koji utiče na smanjivanje nivoa krvnog pritiska. Redovna konzumacija jabuka može smanjiti i rizik od moždanog udara, što je dodatan razlog da jabuke jedete što češće.

Od jabuke do zdravog osmeha

Jabuke mogu pomoći i zdravlju vaših zubi. Budući da jabuke sadrže kalcijum i fosfor, one pozitivno utiču na izgradnju kostiju i zubi. Osim toga, kora jabuke sadrži visok udeo vode i vlakana koji mogu pomoći u čišćenju zubne duplje.

Ipak, dobro je imati na umu da jabuka sadrži i jabučnu kiselinu koja u većim količinama može oštetiti zube pa je dobro nakon jedenja jabuke isprati usta vodom. Iako se često čuje kako jabuke mogu da zamene redovno pranje zuba, to ipak nije istina. Jabuke mogu pomoći u održavanju zdravih zuba, no one nisu zamena za svakodnevnu dentalnu higijenu.

