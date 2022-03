Jedite ih što više: Banane pomažu više nego što mislite

Bilo da li ih mešate u smuti ili ih jedete kao užinu posle treninga, banane su jeftin, prenosiv i ukusan način da dodate esencijalne hranljive materije, poput kalijuma, magnezijuma i vitamina C, u ishranu. Međutim, ako ste među mnogim ljudima koji su izbacili ovo ukusno voće iz ishrane kao deo dijete sa malo ugljenih hidrata, možda ćete doživeti iznenađujuće zdravstvene promene.

Banane, a posebno nezrele banane, odličan su izvor otpornog skroba. Otporni skrob ima prebiotički efekat, što znači da hrani zdrave bakterije u digestivnom traktu. Međutim, ako izbacite banane iz ishrane, možete lišiti svoje korisne crevne bakterije hrane koja im je potrebna za razmnožavanje.

Prema istraživačkom članku iz 2013. objavljenom u časopisu „Frontiers in Immunology“, odgovarajuća prebiotička vlakna mogu čak da pomognu u pružanju podrške vašem imunološkom sistemu, a isključivanje prebiotičke hrane, poput banana, dovodi do nedostatka vašeg imunološkog zdravlja, što vas može učiniti podložnijim bolestima.

Banana sadrži približno 517 miligrama kalijuma, ili 11% vaše preporučene dnevne doze, a nedostatak ovog minerala je povezan sa grčevima u mišićima.

Studija iz 2012. objavljena u časopisu „PLOS One“ takođe je otkrila da su banane bile efikasne u smanjenju upale nakon vežbanja i da su proizvele veći nivo cirkulišućeg dopamina kod sportista posle treninga od napitaka za oporavak od vežbanja na bazi ugljenih hidrata, što znači da izbacite banane iz ishrane, to može izazvati veće oštećenje vašeg tela posle vežbanja.

Možda ste izbacili banane iz ishrane da biste izgubili težinu, ali to može da ima suprotan efekat.

Prema studiji iz 2017. objavljenoj u „Journal of Functional Foods“, konzumiranje otpornog skroba iz nezrelog brašna od banane pre obroka dovelo je do 14% smanjenja naknadnog unosa kalorija, prenosi „Eat This Not That“.

Doduše, manje je verovatno da će se ista hemijska promena u vašem telu desiti sa zrelim bananama, ali banane i dalje mogu da podstiču gubitak težine.

Ako dobijete grip svake godine, verovatno ćete želeti da zadržite banane na svom meniju.

Pregled istraživanja objavljenog u PNAS-u iz 2020. otkrio je da projektovani lektin banane (vrsta neprobavljivih vlakana koja vezuju šećer) ima antivirusna svojstva protiv više sojeva gripa.

Iako banane mogu da podrže vaše imunološko zdravlje, očigledno se ne možete osloniti samo na ovu hranu da vas zaštiti od teških virusa poput gripa. Najbolje je prati ruke i jesti uravnoteženu ishranu za jačanje imuniteta.

Ako ste željni da održite svoj krvni pritisak u zdravom opsegu, možda biste želeli da na meniju zadržite banane, jer su bogate kalijumom.

Studija iz 2005. objavljena u časopisu Hipertension otkrila je da hrana bogata kalijumom verovatno ima sličan efekat na snižavanje krvnog pritiska kao kalijum-hlorid, dodatak koji se često koristi za snižavanje krvnog pritiska.

Visok krvni pritisak je ozbiljan faktor rizika za moždani udar, a izbacivanje hrane bogate kalijumom, poput banana, iz ishrane može da dovede pritisak na opasnu teritoriju.

U stvari, pregled metaanaliza iz 2013. objavljen u BMJ-u otkrio je da su pojedinci koji su imali veći unos kalijuma smanjili rizik od moždanog udara za čak 24%, tako da možda još ne želite da izbacite banane iz ishrane.

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.