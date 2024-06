Jedite ovo voće za doručak i više nećete osećati nadutost: Stručnjaci tvrde da menja život na bolje

Stručnjaci otkrivaju mnoge prednosti ovog super voća, posebno na varenje

Plod kivija ima mnoge prednosti, ne samo za probavni sistem, već i za kožu i emocionalno blagostanje: nutricionisti to potvrđuju.

Zaista, nutricionistički tim klinike Mira + Cueto preporučuje ovo voće nakon perioda nakon leta i odmora, jer „ima blagotvorno dejstvo na gastrointestinalnom nivou, smanjuje upale u stomaku povezane sa problemima varenja i zatvorom„.

Visok sadržaj rastvorljivih i nerastvorljivih vlakana. „Zbog toga zadržava vodu i poboljšava transport hrane kroz probavni sistem, sprečava zatvor i smanjuje upale“. Takođe ima probiotički efekat koji jača crevnu floru.

To je jedno od najboljih voća za jelo tokom leta. Jesti kivi je uvek dobra ideja, ali još više tokom perioda odmora. Zbog toga Mira + Cueto čak savetuje konzumiranje ove voćke dva puta dnevno.

Evo nekoliko razloga za to, pored njegovih prednosti u smanjenju oticanja tela:

Zasićuje zahvaljujući visokom sadržaju biljnih vlakana, „što pomaže u kontroli nivoa holesterola, koji je ponekad visok zbog letnjih ekscesa“.

Sprečava i ublažava zatvor. To je voće bogato antioksidansima koji pomaže u borbi protiv slobodnih radikala. „Tokom odmora smo mnogo bili izloženi suncu, što se pretvara u povećanje slobodnih radikala koje moramo neutralisati da bismo kontrolisali oksidativne procese i starenje.

Visok sadržaj vitamina C (veći nego u citrusnom voću) i drugi vitamini koji pojačavaju njegova antiinfektivna svojstva čine ga voćem koje jača imuni sistem i pomaže u sprečavanju virusnih infekcija.

Prednosti kivija na naše emocije

Dokazano je da kivi može poboljšati i naše emocionalno blagostanje jer, između ostalog, sadrži melatonin. Stručnjak za san Teresa Šnorbak je rangirala najbolju hranu za bolji san i rangirala kivi kao drugi najbolji, posebno ako se jede sat vremena pre spavanja i redovno svake večeri tokom mesec dana.

Kao da to nije dovoljno, nekoliko stručnjaka povezalo je nedostatak vitamina C sa mentalnim i fizičkim umorom. Zbog toga visok sadržaj vitamina C u kiviju pomaže u obnavljanju energije.

Kada ga konzumirati?

Bilo kad! Međutim, ako želite da se fokusirate na njegove dobrobiti za creva, to je dobro voće za doručak. Osim toga, u ovo doba dana, „pomaže u jačanju imunološkog sistema i pokrivanju potreba za antioksidansima tokom dana“, navodi Mira + Cueto. Možete ga jesti i pre ili posle obroka.“

U slučaju teškog varenja, treba ga uzimati pre ili posle proteinskog obroka, jer olakšava varenje proteina, povećava njihovu apsorpciju i smanjuje osećaj težine koji može biti povezan sa visokoproteinskom dijetom“, piše Stil.

