Jedna od najzdravijih namirnica na svetu: Biljka koju bi žene trebalo što češće da jedu

Raštan ili raštika se odavno uzgaja i to je biljka bogata mnogim delotvornim sastojcima za naš organizam i preporučuje se u svakom jelovniku.

Lekovitost raštana

Raštan se smatra jednom od najzdravijih namirnica na svetu zbog velike količine vitamina i minerala. Raštika sadrži vitamine A, B, C i E. Od svih kupusa ima najviše vitamina A. Osim toga, odličan je izvor vitamina C – samo 100 grama raštike pokriva dnevnu potrebu za ovim vitaminom. Sadrži veliku količinu kalcijuma, antioksidanse lutein i zeaksantin. To je riznica cinka, mangana i folne kiseline.

Rašatn se može koristiti za:

rešavanje problema sa visokim krvnim pritiskom

jačanje kostiju

odličan za dodavanje kalcijuma onima koji ne mogu da jedu mlečne proizvode

dijeta u trudnoći zbog visokog nivoa folne kiseline

poboljšanje nervnog sistema fetusa

smanjenje rizika od srčanih oboljenja

poboljšanje zdravlja očiju

Rašatan protiv raka jajnika

Raštan je bogat i flavonoidom kempferolom – jedan je od flavonoida koji će ženama pomoći u prevenciji raka jajnika. Istraživanja pokazuju da žene imaju 20-40% manje šanse da dobiju rak jajnika ako konzumiraju dovoljno ovih flavonoida. Pored raštike, ovo možete pronaći i u zelenom čaju, luku, brokoliju, praziluku i spanaću.

Ako jedete raštan 3 do 5 puta nedeljno, i to oko jednu šoljicu, sigurno ćete smanjiti rizik od nastanka raka jajnika.

Varivo s raštikom recept

Ova ukusna i hranjiva kombinacija raštike, krompira i suvog mesa pruža bogatstvo ukusa i zadovoljavajući obrok, idealan za hladnije dane. Priprema je jednostavna, a rezultat je izdašno varivo koje će oduševiti vašu porodicu i prijatelje.

Varivo s raštikom – sastojci:

2 glavice luka

stručak raštike

3-4 krompira

malo slanine, suvo meso

beli luk, maslinovo ulje

so, biber, ulje

Varivo s raštikom – priprema:

Propržite luk i suvo meso.

Krompir iseći na kockice, iseći raštiku.

Prodinstajte oba zajedno i dodajte malo mlevene paprike, posolite i pobiberite. Neka svo povrće i meso puste sokove.

Dodajte vodu. Tako kuvajte oko pola sata.

Na kraju poprskati maslinovim uljem, belim lukom i malo brašna. Ne bacajte prvu vodu, ona sadrži sve potrebne zdrave sastojke.

Ostavite da se malo ohladi i poslužite uz raženi hleb.

Kako se uzgaja raštika?

Raštika dobro podnosi sve vremenske uslove. Lako podnosi visoke letnje temperature, a ne smeta mu ni sneg i temperature ispod nule. Lako se uzgaja i može biti dostupan tokom cele godine. Najbolje je brati na kraju sezone – tokom hladnih zimskih meseci. Tada ima najbolji ukus.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com