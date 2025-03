Koliko često jedete banane? Evo kako samo jedna banana dnevno utiče na vaše telo

Banane su odlična hrana i dobro ih je jesti svaki dan. One su hranljivi, zasitni, dobar izvor kalijuma, antioksidanata i vlakana. Banane mogu pomoći u smanjenju rizika od hroničnih bolesti, poboljšanju zdravlja creva…

Nutritivne vrednosti jedne banane srednje veličine:

Kalorije: 105

Ugljeni hidrati: 27 g

Vlakna: 3 g

Šećeri: 14 g

Proteini: 1 g

Masti: 0 g

Natrijum: 1,18 mg

Kalijum: 422 mg

Evo šta se dešava u vašem telu ako ih jedete svaki dan:

Imate više energije

Banane su dobar izvor ugljenih hidrata, glavnog goriva tela za proizvodnju energije. Takođe sadrže vitamine B, kao što su vitamini B3, B6 i B12, koji pomažu enzimima da oslobode energiju iz ugljenih hidrata i čine je dostupnom vašem telu.

Banane mogu biti deo zdravog obroka ili užine, a najbolje ih je jesti u kombinaciji sa zdravim mastima i/ili proteinima. Naime, ugljeni hidrati se probavljaju brže od proteina ili masti, pa ako se jedu sami, mogu dovesti do skoka šećera u krvi i naknadnog pada.

Spajanje banane sa zdravom masnoćom ili proteinom, kao što je šaka badema ili šolja grčkog jogurta, stabilizovaće oslobađanje energije i tako održava nivo šećera na stabilnijem nivou.

Održavate zdravu težinu

Ako jedete banane kao deo uravnoteženog obroka, one će kod vas stvoriti osećaj sitosti i zadovoljstva, a samim tim i šansa da posegnete za grickalicama biće manja.

Iako ne postoje dokazi da banane direktno doprinose gubitku težine, one su zgodna i lako dostupna opcija koja se lako može uključiti u ishranu koja podstiče održavanje vitke linije ili gubitak težine. Studija iz 2023. objavljena u Frontiers in Nutrition pokazuje da je povećanje unosa vlakana iz voća i povrća povezano sa većim uspehom u gubitku težine.

Povećavate unos vlakana

Banana srednje veličine sadrži oko 3 grama vlakana, za koja je poznato da imaju mnoge zdravstvene prednosti, uključujući i osećaj sitosti duže.

Pektin, posebna vrsta vlakana koja se nalazi u bananama, pomaže u efikasnijem uklanjanju otpada iz vašeg tela. Treba imati na umu da kako banane sazrevaju, one gube deo pektina, pa su zelenije ili manje zrele banane bolji izvor vlakana od prezrelih.

Banane takođe sadrže vrstu dijetetskih vlakana koja se nazivaju „otporni skrob“, koja deluje kao prebiotik odličan za stvaranje dobrih bakterija u crevima.

Poboljšavate rad srca

Ovo voće je poznato kao odličan izvor kalijuma, a jedna banana srednje veličine sadrži oko 420 mg, što je 9 odsto preporučenog dnevnog unosa.

Kalijum se nalazi u svim telesnim tkivima i neophodan je za normalno funkcionisanje ćelija. Takođe je važno za zdravo srce. DASH dijeta, koja se preporučuje pacijentima sa dijagnostikovanim ili u riziku od srčanih bolesti, povećava unos kalijuma iz voća i povrća.

Unos dovoljno kalijuma kroz ishranu takođe pomaže u snižavanju krvnog pritiska. Znamo da je visok krvni pritisak jedan od vodećih uzroka kardiovaskularnih bolesti, pa je svakodnevna konzumacija namirnica koje sadrže kalijum važan deo zdravog načina života.

Smanjujete rizik od hroničnih bolesti

Manje poznata činjenica o bananama je da su bogate jedinjenjima koja imaju antioksidativna svojstva, prema studiji iz 2022. u ‘International Journal of Food Properties’.

Pored toga, članak objavljen 2019. godine u „Journal of Food Science and Technology” navodi da „banane imaju veći antioksidativni kapacitet od nekih bobica, biljaka i povrća” i da stoga mogu pomoći u smanjenju štetnih efekata oksidativnog stresa na telo.

Oksidativni stres može izazvati upalu i oštetiti tkiva u telu. Ako se ovo nastavi kako starite, to može dovesti do hronične upale – poznatog pokretača bolesti kao što su bolesti srca, dijabetes, rak i još mnogo toga.

Koliko banana treba pojesti dnevno?

Iako ne postoji opšte pravilo, jedna do dve banane dnevno bi bile dovoljne.

– Mada, treba imati na umu da neki ljudi treba da ih jedu sa oprezom, na primer, pacijenti sa hroničnom bolešću bubrega moraju da ograniče unos banana i drugih namirnica koje imaju visok sadržaj kalijuma – savetuju u američkom Nacionalnom institutu za dijabetes i digestivne i bubrežne bolesti (NIDDK).

Konzumiranje previše banana ili druge hrane bogate kalijumom može dovesti do viška kalijuma u ​​telu, što se takođe naziva hiperkalemija. Ovo može izazvati ozbiljne zdravstvene probleme, uključujući probleme sa srcem. Iako većina ljudi ne bi mogla da pojede onoliko banana koliko je potrebno da se to dogodi, to je nešto na šta treba paziti.

Banane je najbolje jesti kao drugu zdravu hranu — u umerenim količinama, kao deo zdrave, uravnotežene ishrane, prenosi eatingwell.com.

