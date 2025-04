Koliko dugo organizam može bez hrane: Čovek nije jeo čak 382 dana i smršao je 125 kilograma!

U junu 1965. godine gojazan muškarac po imenu Angus Barbijeri prestao je da jede više od jedne godine.

Na taj način želeo je da stane na šut svojoj zavisnosti od hrane i smrša.

Zato je započeo gladovanje od 382 dana. Taj period je trajao tačno od 14. juna 1965. do 30 juna 1966. godine.

Angus doslovno nije unosio hranu, konzumirao je samo kvasac, vitamine, elektrolite, kafu, čaj i gaziranu vodu. Za to vreme uspeo je da svojih neverovatnih 207 kg spusti na 82. Ali, postavlja se pitanje koliko je ovakava jedan način gladovanja opasan po zdravlje?

Koliko dugo možemo da preživimo bez hrane?

Opšte pravilo je da ne možemo da preživimo tri minuta bez vazduha, tri dana bez vode i tri nedelje bez hrane. Ovo nije striktno, pogotovo kod ljudi koji imaju zdravstvene probleme. Neki ljudi mogu da izdrže i do pet ili šest dana, ali ako ostanete bez vode u bilo kom vremenskom periodu, to može da uzme danak vašem telu jer ono počinje da se gasi, što dovodi do oštećenja mozga i otkazivanja organa.

Šta se dešava u vašem telu kada prestanete da jedete?

Ništa dobro. Izgladnelo, vaše telo počinje da doživljava razne probleme jer vaši organi počinju da rade manje i pokušavaju da sačuvaju energiju. Vaš mozak počinje da se bori bez ishrane, vaš krvni pritisak pada, srce na kraju otkazuje. Vaše kosti mogu da oslabe, koža da vam se ljušti i kosa počinje da opada. Očigledno, kada se sve ovo desi, onda umirete.

Dokle god imate vode za piće, stručnjaci smatraju da možete preživeti oko tri nedelje a da ništa ne jedete. Ne postoji strogi raspored za umiranje od gladi, jer funkcioniše drugačije u zavisnosti od toga kako telo prolazi kroz njega. Naučnici još uvek ne mogu tačno da testiraju ovaj u nizu eksperimenata – pošto su etičke posledice umiranja od gladi ljudi sasvim jasne, ističe Lad Bible, prenosi mondo.rs.

Prema studiji Britanskog medicinskog časopisa, ljudi koji su štrajkovali glađu i umrli od gladi obično umiru između 45 i 61 dana, tako da izgleda kao da osoba može da živi i do dva meseca bez hrane. Opet, ovo bi bilo medicinski neprikladno.

Kako je Angus Barbijeri mogao da preživi bez hrane više od godinu dana?

To je zaista veliko pitanje, s obzirom da je bio bez čvrste hrane 382 dana. Prvo, proveo je dosta vremena u bolnici gde su lekari mogli da ga nadgledaju i da se uvere da je dobro tokom gladovanja. Takođe su mu bili obezbeđeni dodaci ishrani koji bi obezbedili da njegovo telo ne propušta neke od važnih materija, a Angus je takođe imao mnogo rezervi masti koje je njegovo telo moglo da sagoreva za energiju. Angus nije mogao tek tako da se vrati na normalno jelo, jer je morao polako da se obučava da jede. Da se ​​vratio normalnoj ishrani nakon jednogodišnjeg posta, možda bi umro. Umesto toga, počeo je da pije crnu kafu sa kuvanim jajetom i parčetom tosta namazanog puterom.

Svakako ovakava način mršavljenja ne preporučuje se nikome jer posledice mogu da budu katastrofalne.

