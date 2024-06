Ljudi koji ne jedu ove 3 namirnice skloni su nasilju i agresiji, uvrstite ih u ishranu što pre

Postoje mnoge studije koje povezuju abnormalnosti u moždanom tkivu sa agresivnim ponašanjem

Ako lako pobesnite, možda nije kriva vaša ličnost, već ishrana. Naučnici sa Univerziteta u Pensilvaniji otkrili su da ljudi koji uzimaju omega-3, koji se nalazi u ribi, lanenim semenkama i orasima, imaju manje agresivne i nasilne ispade.

Tim je analizirao više od 20 studija koje su testirale ovaj nutrijent, pronalazeći 30 posto smanjenje agresije među ljudima koji su uzimali dodatak najmanje dve nedelje. Pošto se pokazalo da omega-3 podstiče funkciju mozga, istraživači su sugerisali da bi mogao da poboljša mehanizme koji ne funkcionišu dobro kod ljudi sa agresivnim ponašanjem, piše Daily Mail.

„Mislim da je došlo vreme da se uvede suplementacija omega-3 masnim kiselinama kako bi se smanjila agresija, bilo u zajednici, na klinici ili u sistemu krivičnog pravosuđa. Omega-3 nije magični napitak koji će u potpunosti rešiti problem nasilja u društvu. Ali da li može da pomogne? Čvrsto verujemo da može i treba da počnemo da delujemo na osnovu ovih saznanja koje imamo“, rekao je neurokriminolog Adrijan Rejn sa Univerziteta u Pensilvaniji.

Omega-3 je vrsta masti koja vašem telu treba da preživi, ali ne može sama da proizvodi. Neki uobičajeni izvori hranljivih materija su ribe kao što su skuša, losos i haringa, kao i semenke lana i čia, orasi i soja. Ukoliko niste ljubitelj ove hrane, lekari će često preporučiti uzimanje tableta ribljeg ulja, koje su bogate hranljivim materijama.

Smanjenje agresije

Profesor Rejn već deceniju istražuje vezu između omega-3 i kriminalnog ponašanja. Njegova najnovija studija, koja je objavljena u časopisu Aggression and Violent Behavior, prikupila je i analizirala podatke iz 29 prethodnih studija koje su uključivale 3.918 učesnika od 1996. do 2024. godine. Oko 51 odsto pojedinaca bila su deca, ali je prosečna starost učesnika bila 21,74 godine. Učesnici su u proseku uzimali 1,18 grama omega-3 suplemenata tokom 16,37 nedelja. Analizirajući ove rezultate, profesor Rejn i njegove kolege su otkrili da je kod ljudi svih uzrasta, pola, psiholoških dijagnoza, trajanja tretmana i doza, došlo do prosečnog smanjenja agresivnog ponašanja za 30 procenata. Međutim, tim je primetio da su se njihovi nalazi pokazali bezbednim samo za kratkoročno smanjenje agresije i da je potrebno više istraživanja da bi se videli dugoročni efekti.

Postoje mnoge studije koje povezuju abnormalnosti u moždanom tkivu sa agresivnim ponašanjem. Kada su nervi u delu vašeg mozga poznatom kao prefrontalni korteks nerazvijeni, veća je verovatnoća da ćete razviti nasilne, agresivne ili impulsivne sklonosti, napisala je neurolog dr Pamela Blejk iz Univerzitetske bolnice Džordžtaun.

Koliko god omega-3 delovala na mozak, naučnici ne kažu da je to univerzalni i čudotvorni lek za agresivno ponašanje. Verovatno je da će ljudima koji se bore sa nasilnim ispadima biti potrebno više od promene u ishrani da bi poboljšali svoju situaciju.

„U najmanju ruku, mi tvrdimo, suplementaciju omega-3 treba razmotriti kao dodatak drugim intervencijama, bilo psihološke ili farmakološke prirode, i da negovatelji budu informisani o potencijalnim prednostima suplementacije omega-3“, profesor Rejn i njegov tim pisao u studijama.

