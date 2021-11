Mandarine jačaju celo telo i pomažu da smršate, ali samo ako ih jedete ovako

S jeseni dolazi i hladnije vreme pa i pad imuniteta. Stoga moramo na vreme da razmazimo svoje telo s puno vitamina i vlakana – kako bi naš imunološki sistem mogao da radi optimalno i kako bismo bili manje podložni infekcijama.

Pravi pojačivač zdravlja su mandarine. Ali, šta to te slatke male agrume čini tako zdravima? Otkrićemo pet razloga zašto bi trebalo da pojedete bar tri mandarine svaki dan.

1. Mandarine jačaju kosti

Mandarine sadrže puno elemenata u tragovima i minerala, poput kalcijuma. Oni jačaju kosti i obezbeđuju zdrave zube. Pored toga, mandarine imaju posebno dobru bioraspoloživost – to znači da telo može bolje apsorbovati hranjive materije sadržane u agrumima. Razlog tome je voćna kiselina u mandarinama.

2. Mandarine su dobre za kožu

Telu je potrebno puno vitamina C za zdravu i čvrstu kožu, jer to obezbeđuje izgradnju više kolagenog vezivnog tkiva. A to nam zauzvrat daje lepu i glatku kožu. Međutim, telo ne može samo proizvesti vitamin C – potrebno ga je uneti preko hrane. A mandarina je prava bomba vitamina C! Takođe je važan za kožu, a ima ga pregršt u mandarinama: takozvani pro-vitamin A, poznat i kao beta karoten, koji obezbeđuje regeneraciju ćelija.

3. Mandarine poboljšavaju imunološki sistem

Vitamin C u mandarinama pomaže nam i u borbi protiv prehlade. Ovaj vitamin uopšteno jača naš imunitet, ali ako nas je prehlada već uhvatila, takođe može skratiti trajanje prehlade. Tri do četiri mandarine dnevno su idealne – to znači da smo već pokrili trećinu dnevnih potreba za vitaminom C.

4. Mandarine pomažu pri mršavljenju

Teško za poverovati, ali istinito: američki naučnici otkrili su da nam mandarine čak mogu pomoći pri mršavljenju. Naime, materija nobiletin, koju sadrže ovi mali agrumi, podstiče sagorevanje masti. Savet: nobiletin se uglavnom nalazi direktno ispod kore u belim vlaknima koja često skidamo. Zato treba i njih pojesti.

5. Mandarine štite jetru

Usput, nobiletin ima još jedno dobro svojstvo: takođe obezbeđuje da se prekomerna masnoća ne nakuplja u jetri i održava je zdravom. Masna jetra, koja nastaje prvenstveno zbog unosa puno šećera i ugljenih hidrata, okidač je za razne bolesti, poput raznih vrsta raka, dijabetesa i osteoporoze.

