Mnogima su ovih 5 namirnica omiljene za doručak, a zapravo skraćuju život

Ako ujutru pojedete nutritivno bogat doručak, i ostatak dana ćete se osećati bolje. Međutim, određene namirnice najbolje je izbegavati, pogotovo ako želite da živite dugo.

Zašećerene pahuljice

Ukusne su i jednostavne za pripremu, ali stalno konzumiranje pahuljica punih šećera može da ostavi trajne posledice na vaše zdravlje.

Najpopularnije pahuljice obično su bogate šećerom, a imaju veoma malo proteina. To znači da podižu šećer u krvi, a na kraju postanete veoma nervozni i gladni.

To dovodi do toga da u nastavku dana jedete više šećera, što može da rezultira dijabetesom ili srčanim problemima.

Slanina

Većina ljudi voli slaninu, ali kao i sa svim drugim namirnicama, nije dobro preterivati s njom. To je prerađeno meso koje je prepuno soli, a so podiže krvni pritisak.

Osim toga može da sadrži i aditive poput nitrata koji su se pokazali kao nezdravi za probavni trakt.

Krofne i peciva

Super je ponekad da se počastite nekom poslasticom, pa makar i za doručak, ali ako to praktikujete svakodnevno, možete sebi na vrat navući zdravstvene probleme.

Za početak, u krofnama i pecivima je puno kalorija. Ipak, najveći problem je količina šećera koja je u njima.

Jednom kada pojedete tako nešto, vaše telo mora da proizvede dovoljno insulina, a naglo dizanje šećera uvek će dovesti i do naglog pada šećera. Zbog toga će vam se tražiti još ugljenih hidrata i šećera.

Kobasice i viršle

Slično kao slanina, i kobasice mogu da dovedu do zdravstvenih poteškoća jer su veoma prerađene.

Zašećerena pića

Iako ovo tehnički nije hrana, mnogi ujutro preskaču doručak i piju razna pića.

Često su ona veoma zašećerena što može da pojača upalne procese u telu, kao i da poveća rizik od gojaznosti ukoliko ih pijete svaki dan, piše Eat This Not That, a prenosi N1info.rs.

