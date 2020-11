Naučnici tvrde: Najbolje vreme za kafu je…

Kada pijete kafu? Odmah ujutro nakon ustajanja, čim otvorite oči i još vam zapravo dan nije ni započeo? Ako je to tako, onda radite nešto pogrešno kod svoje dnevne rutine, tvrde rezultati nedavno provedenog istraživanja. Otkriveno je kada je najbolje vreme za kafu.

Ujutro je kafu najbolje piti kada prođe minimalno 90 minuta od buđenja. Stiven Miler, neuronaučnik sa „University of the Health Science“ u Merilendu, otkrio je optimalno vreme za jutarnju kafu. On tvrdi kako kafu ne bi trebali da pijete pre 9:30 sati!

Objašnjava tu tvrdnju na sledeći način: između osam i devet sati je nivo kortizola u krvi naročito visok. Kortizol je hormon stresa koji podstiče rad tela u fazi buđenja pa nas čini budnim. Stiven Miler preporučuje jutarnju kafu najmanje 90 minuta nakon buđenja. Pri tome pretpostavlja da ustajemo oko osam sati.

„Ujutro je kafa najdelotvornija između 9:30 i 11:30 sati, kad je nivo kortizola u krvi nizak“, kaže naučnik. Tada telo lakše može da preradi stimulirajući kofein. I još nešto: ko unese kafu u organizam dok prirodni hormon kortizol još deluje, može da razvije otpornost prema kofeinu.

Kafa smanjuje proizvodnju kortizola i snižava energiju. Posledica: kafa ne deluje kako treba te telo traži još kofeina. Ako ustajete ujutru pre osam sati, nivo kortizola podiže se ranije ujutro. Ako kasnije ustanete, nivo kortizola se kasnije povećava.

Kafa poslepodne

Između 12 i 13 sati i od 17:30 do 18:30 sati takođe se povećava nivo kortizola, kaže Miler. Dakle, poslepodnevna kafa je najbolja između 14 i 15 sati.

