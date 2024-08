Nećete verovati koliko lako možete održati idealnu težinu na odmoru: Kako da ne nagomilate salo?

Ako ste se trudili da smršate pre odmora i brinete se da će vam se kilogrami vratiti dok ste na putovanju, postoje dva ključna koraka koje možete preduzeti kako biste uspešno održali željenu težinu.

Stručnjak za zdravlje creva, Kris Daberli, nudi savete kako da se uskladite sa ishranom tokom letnjih praznika. Pored toga što vam pomaže da izbegnete prekomerno uživanje, on nudi i preporuke kako da ostanete aktivni.

Jedan od ključnih aspekata očuvanja željene težine je fizička aktivnost. Nije nužno da se rigorozno vežbate tokom odmora da biste ostali u formi.

„Šetanje je sjajan način da ostanete aktivni dok ste na odmoru. To je jednostavan oblik vežbanja koji vam omogućava da detaljno istražite okolinu. Razmislite o šetnjama ili vožnjama biciklom do turističkih lokacija kad god je to moguće,“ objašnjava Daberli.

Da biste se opustili tokom odmora bez straha od debljanja, važno je održati uravnoteženu ishranu. Iako je prirodno da se povremeno prepustite, trebali biste se fokusirati na zdrave porcije i veličine obroka.

Daberli ističe da je pametna strategija ishrane i pažljiv izbor obroka ključ za „ostanak na pravom putu“ čak i kada nemate vremena za specijalizovanu ishranu.

Preporučuje da birate namirnice koje su zdravije, kao što su kuvana jaja, omleti sa povrćem, grčki jogurt sa bobicama, dok treba da izbegavate namirnice kao što su peciva, žitarice i voćni sokovi.

„Vremenski ograničena ishrana može biti koristan pristup održavanju dijete dok ste na odmoru. Kasni doručak i raniji večernji obrok mogu pomoći u gubitku težine, poboljšati vaše raspoloženje i povećati nivo energije,“ dodaje on.

(klix.ba)

