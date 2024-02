Nije svejedno! Crveni ili beli krompir – u čemu je razlika i koji je zdraviji?

Postoji više vrsta krompira, ali najčešće se upotrebljavaju beli ili crveni. Ali, znate li po čemu se oni razlikuju i koji je zdraviji?

Obe vrste krompira bogate su ugljenim hidratima i to specifičnom vrstom ugljenih hidrata koji održavaju creva zdravima. Konzumiranje crvenog i belog krompira takođe vam može pomoći da unosite dovoljno kalijuma i vitamina C.

Gledajući udeo hranjivih tvari i nutritivnu vrednost, i beli i crveni krompir su jako slični. Oba su bogata ugljenim hidratima, kalijumom i vitaminom C i sadrže otprilike 150 kalorija. No, način na koji pripremate krompir utiče na to koliko će ova namirnica zapravo biti dobra za vaše telo i zdravlje. Bolje je jesti pečeni i kuvani krompir nego prženi.

Glavna razlika između ove dve vrste krompira je udeo ugljenih hidrata. Naime, prosečni beli krompir sadrži 36.5 grama ugljenih hidrata, a crveni 33.9 grama. Uz to, beli krumpir ima i nešto malo više kalorija (159) u odnosi na crveni (151)

Jedna od najvećih prednosti crvenog i belog krompira jeste to što sadrže vrstu skroba koji je sličan vlaknima i ugljene hidrate koje vaše telo ne može da probavi. Takva vrsta skroba prolazi kroz želudac i tanko crevo i onda se u debelom crevu počinje fermentisati.

Fermentisanjem se hrane dobre bakterije u crevu zbgo čega se krompir svrstava u probiotičku hranu. Ovaj proces pomaže umnožavanju dobrih bakterija, tako da one nadmašuju loše bakterije i održavaju vaša creva zdravima.

Osim što pomaže u kontroli šećera u krvi, rezistentni skrob u krompiru takođe može pomoći da se osećate siti, sprečava zatvor, snižava loš holesterol i rizik od raka debelog creva.

Krompir je takođe bogat i kalijumom i vitaminom C koji održava kožu zdravom, pomaže u metabolizmu proteina i igra važnu ulogu u vašem imunološkom sistemu. Crveni koumpir ovde ima blagu prednost u odnosu na beli, budući da sadrži gotovo dvostruko više antioksidativnih spojeva, zavisno od toga koliko su pigmentiran.

Ukratko, obe vrste imaju svoje prednosti, a način pripreme je ključan da bi krompir bio dobar i zdrav za vas. Mnogi vole pomfrit, ali to nije najzdravija opcija jer se krompir u tom slučaju peče u mnogo ulja, a potom se i dosta posoli, piše Livestrong.

Crveni krompir možda ima manje kalorija i ugljenih hidrata, ali beli odnosno žuti krompir je bolji izvor gvožđa i kalcijuma.

