Nikada ne bacajte peteljke od jagoda: Čuvaju mozak i usporavaju starenje

Kada dođe sezona jagoda one su nam svakodnevno na meniju. Ali, sigurno nikada niste razmišljali da čak i peteljke od jagode možete da koristite i da su one veoma korisne. Naime, iako ih apsolutno svi bacamo, jer mislimo da nemaju nikakvu hranljivu vrednost i da su one zapravo otpad kao koštice možete ih konzumirati.

Čaj od peteljki jagoda je odličan za dijabetičare, osim što reguliše nivo šećera u krvi, one su pune vitamina C. Listići jagode su odlični za nervi sistem, jačaju ga i usporavaju demenciju i starenje mozga. Čaj je odličan za imunitet, a posebno zbog svojstva prečišćivača krvi.

Šta sve leče?

Čajevi od peteljki i listića jagode, kao i same jagode jačaju nervni sistem i deluju protiv stresa, smanjuju zamor, pomažu kod depresivnih stanja, kod bolesti krvi, koriste se za poboljšanje stanja bubrega kod nefritisa. I još puno toga…

Za profilaktiku i lečenje raka

Koristite peteljke baštenske jagode, a još bolje – od šumskih jagoda. Jednu kafenu kašičicu usitnjenih peteljki prelijte čašom ključale vode. Neka čaj ostane poklopljen 20 minuta. Pijte ovaj prijatan i vrlo lekoviti napitak tri puta dnevno! To je moćno sredstvo protiv onkoloških oboljenja.

Za mlađe lice

Peteljke i listići baštenskih i šumskih jagoda podmlađuju našu kožu. Izmiksovane, koriste se za pripremanje maski za negu lica i vrata.

Za gušću kosu

Za bolji rast oštećene kose koristi se kašica od izmiksovanih listića i peteljki jagoda, sa dodatkom soka kalanhoje i bokvice.

Čaj koji preporučuju stručnjaci da koristite se veoma jednostavna priprema, a još je bolje to što bukvalno besplatno imate ovaj čaj, kad ste već kupili jagode.

Priprema:

Kašiku iseckanih peteljki stavite u proključalu vodu, 3dl i ostavite da odstoji 20 minuta. Preporučuje se da pijete 2-3 puta dnevno, jer pored navedenog odličan je kod bolesti želuca, anemije i utiče na povišen holesterol. Jagode same po sebi usporavaju starenje i ubrzavaju metabolizam, a čaj je još efikasniji u tome.

