Obavezno čitajte etikete na kutijama od jaja: Samo tako ćete biti sigurni da ste kupili najbolje

Ako ne možete da proverite dobavljača jaja, pa ih kupujete u prodavnici, važno je obratiti pažnju na etikete i pakovanje.

Samo tako možete biti sigurni da ste kupili najbolje. Ali, kako da znate šta je u originalnoj kartonskoj kutiji u kojoj ste kupili jaja iz supermarketa?

A, B, S i SS su samo neke od etiketa koje krase polja gde se pakuju jaja. Većina nas samo proverava količinu jaja, koja su u kutiji i retko obraćamo pažnju na slova koja ukazuju na sadržaj jaja. U stvari, možda još uvek ne znate da je težina jaja označena slovima, SS, S, A, B i C.

– Jaja sa oznakom C su lakša od 55 grama

– Jaja označena sa B su od 55 do 60 grama

– Jaja označena sa A su 60 do 65 grama

– Oznaka S obeležava jaja od 65 do 70 grama

– Oznaku SS nose jaja, koja su teža od 70 grama

Takođe, birajte pakovanje gde možete videti ime kompanije koja pakuje i ime proizvođača. Izaberite kutiju sa imenom proizvođača, jer je veća verovatnoća da su jaja proverena od strane veterinara i tehnologa.

Ako ste kupili sveža jaja, nemojte ih ukloniti iz originalnog pakovanja. Tako će ostati sveža i do mesec dana. Oštećena jaja moraju da se koriste u prvoj nedelji posle kupovine. Dobro je da se ta jaja odvojeno polome i proveri stanje žumanca i belanceta.

