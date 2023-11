Ova 3 napitka piju najzdraviji i najdugovečniji ljudi na svetu

Stručnjaci otkrivaju šta piju zajednice koje žive najduže

Plave zone u svetu su pet regiona sa najvećom koncentracijom stogodišnjaka, a istraživači su pretraživali ove zajednice u potrazi za tajnama kako da žive duže. U tih pet regiona spadaju Nikoja u Kostariki, Ikarija u Grčkoj, Sardinija u Italiji, Loma Linda u Kaliforniji i Okinava u Japanu.

Iako svi ovi regioni imaju jedinstvenu ishranu zasnovanu na pristupu i lokalnoj kuhinji, među svima njima postoje zajedničke tačke iz kojih možemo naučiti, piše Eat This Not That.

Kafa

Prvo na listi je omiljeno piće mnogih – kafa. U predelima plave zone kafa je neizostavan deo dnevne rutine. Istraživanja su pokazala da kafa može imati brojne zdravstvene prednosti, uključujući poboljšanje kognitivnog zdravlja, smanjenje rizika od bolesti povezanih sa uzrastom, kao što su Parkinsonova bolest i demencija, kao i pozitivan efekat na gubitak težine i smanjenje rizika od dijabetesa tipa 2. Važno je napomenuti da ove prednosti dolaze od same crne kafe, bez dodavanja šećera ili mleka.

Čaj

Svi stanovnici plavih zona redovno piju čaj. Zeleni čaj je posebno popularan zbog svojih brojnih zdravstvenih prednosti, uključujući podržavanje metabolizma, snižavanje holesterola i sprečavanje određenih vrsta raka. Istraživanja su takođe pokazala da redovno konzumiranje čaja može smanjiti rizik od kardiovaskularnih bolesti i doprineti dugovečnosti.

Crveno vino

Na Sardiniji većina ljudi svakodnevno konzumira umerene količine crnog vina. Ovo vino sadrži antioksidante poznate kao polifenoli, koji štite krvne sudove od oštećenja i pomažu u snižavanju LDL holesterola. Važno je napomenuti da se umerenost u konzumiranju crnog vina kombinuje sa uravnoteženom ishranom i fizičkom aktivnošću kako bi se postigao pozitivan efekat na zdravlje srca, piše b92.

