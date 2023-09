Ova 3 napitka smanjuju rizik od bolesti srca

Normalno je da šećer u krvi poraste nakon što nešto pojedemo ili popijemo, ali zdravstveni stručnjaci upozoravaju da česti skokovi šećera u krvi mogu povećati rizik od razvoja srčanih bolesti.

“Upravljanje šećerom u krvi je važno, bez obzira na to imate li dijabetes. Nagli skokovi i padovi šećera u krvi mogu dovesti do gladi i prejedanja, ali i od stvaranja pritiska u krvnim sudovima i, posledično, povećanog rizika od srčanih bolesti”, ekla je gastroenterolog Semi Gil za The Sun.

Ne postoji nijedan napitak koji može da smanji šećer u krvi, ali postoje neki koji rezultiraju sporijim i stabilnijim povećanjem i snižavanjem šećera u krvi. To su: voda, zeleni čaj i kravlje mleko.

S druge strane, neke namirnice i napitke je bolje izbegavati. Doktori savjetuju da maksimalno smanjimo unos slatkih gaziranih pića, voćnih sokova, energetskih pića, sportskih pića, aromatizovanih mleka, kafe sauokusom, vruće čokolade i ledenog čaja.

