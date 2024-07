Ova grupa ljudi ne bi smela ni da okusi grašak, a evo i zašto

Ono što mnogi ne znaju je činjenica da je grašak biljka suprotnosti – sa jedne strane je prava prirodna apoteka, prepuna vitamina i proteina, a sa druge strane, potencijalni je alergen i izazivač ozbiljnih zdravstvenih problema.

U 80 grama graška, između ostalog, nalazi se 67 kalorija, 12,5 grama ugljenih hidrata, vlakna, vitamini A, K, C, mangan, gvožđe i fosfor.

Grašak može da napravi probleme sa stomakom

Međutim, grašak u sebi sadrže lektine koji mogu da dovedu do nadimanja, gasova, zadržavanja tečnosti i gastritisa. Takođe, on sadrži i fitatnu kiselinu koja ometa apsorpciju gvožđa, kalcijuma, magnezijuma i cinka.

Ukoliko redovno jedete grašak, on zbog visokog postotka ugljenih hidrata, može dovesti do povećanja težine.

Lekari napominju i da grašak, zbog velike količine proteina, može, ako se jede u velikim količinama, da izazove probleme u funkcionisanju bubrega. Grašak može da poveća i novo mokraćne kiseline u telu, što dovodi do bolova u zglobovima, navodi Healthshots.com.

Nutricionisti smatraju da je za osobu dovoljno tri do četiri kašike konzerviranog graška dnevno. Ako se ovi brojevi prekorače, može doći do teškog stvaranja gasova zbog obilja purina, inhibicije proizvodnje enzima i masne distrofije jetre.

Preporuka za starije osobe

Starije osobe treba da izbegavaju grašak u konzervi jer se purinska kiselina može zadržati u mišićima, što će izazvati neprijatan bol.

Osim toga, grašak u konzervi nije pogodan za pacijente sa oboljenjima pankreasa jer sadrži puno šećera i soli. Takođe, ne treba ga jesti ako imate problema sa gastrointestinalnim traktom, giht, holecistitis, gastritis i čireve.

Zeleni grašak može izazvati nadimanje kod bilo koje osobe, pa je bolje da ga ne zloupotrebljavate. Ovo se posebno odnosi na malu decu, trudnice i dojilje.

