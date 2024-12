Ova hrana je najnezdravija, a najviše je jedemo za praznike: Top 10 najgorih namirnica za vaše zdravlje

Suočimo se sa tim: svi imamo svoju omiljenu hranu za kojom žudimo sve vreme. Ako volite slatko, možda sanjate o kolačima, glazurama, prskanju ili sladoledu. Ili ste možda više ukusna osoba i jedva čekate da se dočepate vrećice čipsa, porudžbine pomfrita ili hrskavog komadića slanine.

Neke od naših omiljenih poslastica su zdravije od drugih, a neke su potpuno nezdrave. U stvari, neke od njih se mogu smatrati najnezdravijom dostupnom hranom i možda ih niste ni svesni. Donosimo vam deset najgorih namirnica za vaše zdravlje prema popularnom časopisu Eat This, Not That!.

Krema, krema za kafu

Problem sa određenim nezdravim kremama za kafu je što neki zapravo nemaju toliko kreme. Na primer, prva tri sastojka navedena u Nestle-ovom tečnom kremu od vanilije u zrnu kafe-Mate su voda, šećer i biljno ulje. Da li to želite da dodate svojoj jutarnjoj šoljici kafe? Krem za kafu takođe može da sadrži sintetičke aditive kao što su mono i digliceridi. Iako FDA kaže da su monogliceridi sigurni u malim količinama, mnogi monogliceridi sadrže trans masti.

Hleb od belog belog brašna

Ako se na etiketi sa sastojkom na vekni hleba pominje izbeljeno brašno, verovatno žvaćete neke neželjene hemikalije. Neki proizvođači koriste sastojak koji se zove azodikarbonamid, plastični regenerator za testo koji se koristi da bi testo za hleb postalo labavije. Centar za nauku od javnog interesa kaže da bi trebalo da ga izbegavate, pozivajući se na dokaze da se azodikarbonamid razlaže tokom procesa pečenja u hemikaliju koja se zove uretan, hemikaliju koja se smatra kancerogenom.

Sokovi sa dodatkom šećera

Sok u početku može izgledati kao zdrav izbor, ali nisu svi voćni sokovi jednaki. Dok stvari poput 100% soka od nara nude mnoštvo antioksidanata i vitamina, kao i prirodnih šećera, neki brendovi sokova koji se kupuju u prodavnici prodaju samo proizvode koji sadrže više dodatog šećera od stvarnog voća.

Gazirani sokovi bez šećera

Šta je zajedničko veštačkim bojama i lažnim šećerima? Oni su sastojci vaših omiljenih dijetalnih gaziranih pića. Skoro sve popularne dijetalne gazirane pića sadrže aspartam, veštački zaslađivač koji je prvobitno razvijen da pomogne gubitku težine, ali je nedavno otkriveno da ima suprotan efekat, kao što je podizanje nivoa glukoze, preopterećenje jetre i pretvaranje viška u masnoću.

Pržena hrana

Pohovana piletina, pržene lignje, svinjske kože, pileći odrezak. Osim što su veoma bogati mastima i kalorijama, glavni problem sa ovom prženom hranom je taj što sadrže visok nivo inflamatornih naprednih proizvoda glikacije ili AGE. Ova jedinjenja nastaju kada se životinjski proizvodi dugo kuvaju na visokim temperaturama.

Pečena slanina i kobasice

Prerađeno meso je najgore od oba sveta. Pre svega, obično se prave od crvenog mesa, koje je bogato zasićenim mastima. I dok samo crveno meso nije strašno za vas, prerađeno crveno meso često sadrži visok nivo natrijuma, kao i aditive poput nitrata i nitrita.

Žitarice sa šećerom

Ovo se ne može olako reći: šećer uništava telo. Previše toga može dovesti do gojaznosti, što može uzrokovati druge zdravstvene probleme poput dijabetesa i srčanih bolesti.

Zamrznuta predjela

Zamrzavanje hrane je odličan način da se produži rok trajanja, pa zašto onda dodavati konzervanse? Nažalost, mnogi proizvođači ih gomilaju kada prave smrznutu hranu.

Deserti u restoranima

Iako su restoranski deserti često štetniji po vaše zdravlje jer su porcije prevelike, činjenica je da većina ovih desertnih jela sadrži mnogo svega: razmislite o kalorijama, ukupnim mastima, zasićenim mastima, natrijumu i šećeru, što ih čini nekim od najnezdravija hrana na svetu.

(Previše) belog šećera

Prema Američkom udruženju za srce, odrasli Amerikanci konzumiraju oko 77 grama šećera dnevno – više od 20 grama više od preporučenog unosa od 50 grama dnevno od strane FDA. A Američko udruženje za srce preporučuje da Amerikanci jedu čak i manje od te količine! Velika potrošnja Amerikanaca rafinisanog belog šećera povezana je sa svime, od povećanog rizika od dijabetesa tipa 2, srčanih bolesti i gojaznosti.

