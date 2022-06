Ova jeftina namirnica preporodiće ceo vaš organizam, ali samo u jednom slučaju

Sveta biljka u istočnim kulturama

Kurkuma je postala broj 1 svih zdravih biljaka na svetu! Ona pruža toliko širok raspon zdravstvenih prednosti da je to jednostavno zapanjujuće!

Kurkuma sadrži kurkumin, identificiran kao osnovni aktivni sastojak, koji postiže više od 150 potencijalno terapijskih delatnosti, a uključuje antioksidativna, protuupalna i antikancerogena svojstva. Ne postoji niti jedan drugi prirodni sastojak na svetu koji je efikasniji za smanjenje upala u telu od kurkume!

Ali morate se postarati da moćnu kurkumu vaše telo koristi pravilno. U tu svrhu morate naučiti kako da je konzumirate.

Kao prvo, nabavite kurkumu eko uzgoja u prahu, lako se nalazi i lako se dozira. Ne morate se zamarati sa svežim korenom kojeg se u zadnje vreme može kupiti u bio trgovinama. Koren kurkume mnogo liči na koren đumbira i slično se i priprema (ista biljna porodica).

Kurkuma je topiva u ulju, što znači da bi trebalo da je kombinujete sa nekom masnoćom za optimalnu apsorpciju hranjivih tvari!

Priprema se najčešće s organskim devičanskim uljem kokosa ili ekstra devičanskim maslinovim uljem. Dnevna preporučena količina kurkume bi iznosila od 3 g do 10 g (zbrojite direktno uzimanje i dodavanje hrani), s vremenom se još malo može povećati.

Dakle, otprilike 1 kašićica kurkume je preporučeni dnevni unos za odrasle. Za maksimalno delovanje trebali biste to uzimati na dnevnoj bazi ili barem tri puta nedeljno.

Starije osobe i deca mlađa od 6 godina trebala bi smanjiti dozu na pola (1/2 čajne kašičice) jednom nedeljno prvi put, a zatim povećati iznos do doze koja odgovara pojedincu. Ako kurkuma uzrokuje probavne smetnje ili nepoželjne reakcije, posavetujte se s lekarom.

Važno: Kombinujte kurkumu i crni biber kako biste poboljšali delovanje. Kada se ovo uzme zajedno, biber povećava bioraspoloživost kurkume od 2000%!

Nikad ne uzimajte ovu mešavinu na prazan želudac. Ako se borite sa kamenom u žuči, konsultujte se sa lekarom pre nego što kurkumu dodate u svoj prehrambeni plan (kurkuma povećava proizvodnju žuči i može pogoršati vaše stanje).

Nemojte je kombinovati s lekovima protiv zgrušavanja krvi poput aspirina, ibuprofena ili varfarina (marivarin, martefarin), jer kurkuma takođe razređuje krv.

Koji je najbolji oblik konzumiranja?

Većina ljudi je dodaje u šoljicu toplog mleka. Najpopularnija kombinacija je ovo – Zlatno mleko (ovde možete naći recept).

Takođe poznati recept je onaj dr C. Anderson: Pomešajte četvrtinu čajne kašičice kurkume s polovinom čajne kašičice maslinovog ulja. U to dodajte veći prstohvat svežeg samlevenog crnog bibera. Ta tri sastojka pomešajte u šoljicu. Možete ovu smesu konzumirati samu, ali ju i dodavati raznim jelima, supama i salatama. Samo pripazite da ako ih koristite u kuvanim jelima, da ove sastojke ne prokuvate previše, već da ih dodate na samom kraju. Ako ih konzumirate same, pomešajte ih s malo vode.

Popularan je i čaj od kurkume:

1 šoljica tople (ne vruće) vode, četvrtina čajne kašičice kurkume; Sok od pola limuna; Prstihvat cimeta; 1/8 čajne kašičice meda; kašičica kokosovog ulja.

Priprema: Nakon što zagrejete vodu, dodajte kurkumu, limunov sok i med, kašičicu kokosovog ulja i dobro promešajte. Kurkuma će se smesta spustiti na dno šoljice, tako da i dalje nastavite mešati vodu dok pijete i tako ćete iskoristiti sve prednosti kurkume. Pobrinite se da vodu popijete dok je još topla.

Dodavanje kurkume kod kuvanja je vrlo popularno i praktično jer ona daje lepu žutu boju, a nema ukus koji preuzima aromu jela. Kurkumu možete koristiti u pripremi slatkih i slanih jela. Možete je dodati u rižoto, voćne salate, salatne dresinge, jela od povrća, sosove, kus kus, krompir, palačinke, kolače… Obično je dovoljno samo 1/2 – 1 kašičica kurkume. Nemojte preterati, jer će jelo imati previše intenzivan miris.

Kurkumu, kada je to moguće, dodajte jelima pri kraju jer ćete tako maksimalno sačuvati njena lekovita svojstva.

