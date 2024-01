Ove dve namirnice svi imamo kod kuće, a dobitna su kombinacija za jači imunitet, otkriva nutricionistkinja

Kako ojačati imunitet i šta je najbolje za jačanje imuniteta?

Za Nova.rs je pisala nutricionistkinja Milka Raičević, i probala je da se pozabavi o tome šta treba konzumirati ne bi li telo bilo jače ove zime. Njen tekst prenosimo u celosti.

„Često imamo utisak da je potrebno da se zimi hranimo jačom hranom kako bismo organizam održali zdravim i jakim. Kada govorimo o podizanju imuniteta i zagrevanju organizma koje namirnice odabrati i kako ih kombinovati?

Ljuto i toplo

Da bismo podigli imunitet treba da uzimamo hranu koja ubrzava metabolizam, sve što je ljuto, sve što ubrzava cirkulaciju i omogućava da se telo zagreje. Na prvom mestu to su beli luk, sve vrste ljutih paprika, biber, ali i đumbir.

On ima fantastično delovanje na organizam jer može da se koristi i kao začin i kao čaj. To bi trebalo da budu prioritetne namirnice, ali i sve ono što je trenutno prisutno na pijaci, a sveže je i zeleno, kako bismo stalno unosili i vitamine i minerale. To su na primer razne vrste kupusa, krompir, luk, šargarepa, cvekla, celer, zeleniš, citrusno voće, ren.

Izuzetno je delotvorna i topla hrana – supe, pogotovu pileće. Ne samo što će nas zagrejati nego sadrži vrlo korisne sastojke za organizam. Dodatni benefit za telo i inhalacija prilikom konzumiranja svih vrsta toplih čorbi i napitaka.

Čajevi i kompoti

Kad smo kod napitaka, dejstvo na grejanje organizma u hladnim danima imaju i čajevi i eterična ulja koja se udišu. Ujutru se piju oni koji podižu imunitet kao što je ehinacea, zeleni, razne vrste crnih, i preporučljivo je koristiti ih sa Ce vitaminom. Ne treba ga piti dok je preterano topao jer će imati kontraefekat, a savetuje se da ih ne zaslađujete, osim sa malo meda ukoliko je neophodno.

Pored čajeva tu su i kompoti, ali bez šećera. Treba voditi računa da kompot bude užina, a ne da se koristi posle glavnog jela kao desert.

Maslinovo ulje i beli luk – dobitna kombinacija

Uvek na umu treba da imamo šta su to zdrave masnoće. To je pre svega maslinovo ulje. Fantastična kombinacija su ovo ulje i beli luk. Takođe puter i mast od mangulice. Na primer, namažete nešto od toga, stavite ljutu papriku i belog luka ili bibera i time ugrejete organizam na zdrav način“, ispričala je za Nova.rs nutricionistkinja Milka Raičević.

