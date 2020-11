Ove namirnice su spas za obolele od hipertenzije

Uvrstite ih u obavezno u ishranu

Krvni pritisak se može držati pod kontrolom na potpuno prirodan način, a najbolji borci protiv hipertenzije su ove namirnice:

Narandže

Narandže su prepune vitamina C, a mnoge studije su dokazale da ljudi koji unose puno vitamina C imaju manji rizik da obole od hipertenzije. Možete piti sok ili jesti sveže pomorandže. Osim njih, odlični izvori vitamina C su i grejpfrut, brokoli, paradajz, jagode, paprike i kivi.

Banane

Banane su bogate kalijumom, a on je odgovaran za regulisanje krvnog pritiska. Drugi izvori kalijuma su krompir, kajsije i sočivo.

Losos

Losos je bogat omega-3 masnim kiselinama, koje ne utiču pozitivno samo na krvni pritisak, već i na trigliceride. Uključite ga u večeru sa ostalim namirnicama kao što su papaja, mango, ananas, crvena paprika i crveni luk. Losos je veoma dobar i za srce ukoliko se konzumira dva do tri puta nedeljno. Ostali izvori omega-3 masnih kiselina su skuša i sardine.

Batat

Slatki krompir poseduje veliku količinu kalijuma, a već smo pomenuli koliko je on koristan kada je regulisanje krvnog pritiska u pitanju. Osim toga batat stimuliše bubrege da eleminišu višak natrijuma iz tela.

Bilje i začini

Ukoliko volite da začinite hranu, birajte sveže bilje, sirće, beli luk ili sok od limuna, a nikako so. So sadrži natrijum, a on pospešuje rast krvnog pritiska.

Crna čokolada

Crna čokolada sprečava moždani udar, smanjuje krvni pritisak i poboljšava elastičnost krvnih sudova. Ona treba da sadrži 45 do 80 % kakaa.

