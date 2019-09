Ovo je ubedljivo najzdraviji način ishrane

Već duže vreme se vodi diskusija o tome koja je hrana najzdravija, pre svega za srce.

Istraživači sa Mekmaster univerziteta u Hamiltonu u Kanadi (McMaster University) radili su kliničku studiju koja je trajala gotovo 60 godina, analizirajući prethodno objavljene naučne radove iz ove oblasti i nedvosmisleno su zaključili da je to mediteranska hrana, tj. mediteranski način ishrane.

Dr Sonja Anand, jedan od autora studije, smatra da je ovo najkompletnija studija do sada koja je pokazala kako hrana utiče na srčano zdravlje. Zaključeno je da su žitarice i povrće veoma dobri, dok su crveno meso i mesne prerađevine loši.

Nisu ipak nađeni dokazi o korisnosti pojedinih dijeta i njihovih dopuna. Tako, na primer, ne postoje pouzdani dokazi o korisnom dejstvu svih omega-3 masnih kiselina, o kojima svi toliko pričaju. One koje se nalaze u ribi imaju zaštitno dejstvo na srce, dok one u orasima nemaju takvo dejstvo. Takođe je dokazano da vitamini E i C koji se unose sa voćem i povrćem imaju zaštitni efekat na srce, dok nema dokaza da su ovi vitamini korisni u formi tableta.

U zaključku se navodi da ćemo najbolje zaštititi svoje srce ako u većim količinama unosimo povrće i hranu koja sadrži dosta mononezasićenih masnih kiselina, npr. avokado i koštunjave plodove. Savetuje se takođe redovno konsumiranje jedne caše crnog vina dnevno.