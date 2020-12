Ovo nemojte jesti pred spavanje!

Na kvalitet našeg sna ne utiče samo vreme kada odlazimo u krevet ili položaj u kojem spavamo. Ove namirnice su najgori izbor pred spavanje!

Postoji hrana koju ne bi trebalo jesti uveče, odnosno čim padne mrak, trebalo bi je izbegavati, jer nam ona ne dozvoljava da spavamo.

Određene namirnice ili neki sastojci u hrani utiču loše na naš organizam što narušava proces spavanja. Dovoljno je samo da izbegavate ove namirnice pred spavanje i sve će biti u redu.

Sokovi

Sokovi su uglavnom prepuni šećera, što našem telu prija ako želite da se razmrdate, da popravite raspoloženje ili poboljšate koncentraciju, ali to ubija san.

Povrće

Neko povrće nije dobro jesti pred spavanje, to se pre svega odnosi na povrće koje se teško vari, kao što je prokelj, brokoli, kupus.

Slatkiši

Teba izbegavati i slatkiše pred spavanje. Visok sadržaj šećera držaće vas budnim sigurno duže nego što ste planirali.

Teška hrana

Pod ovim se podrazumeva hrana koja je veoma začinjena i masna. Upravo je to ono što bi trebalo izbegavati kasno uveče. Problem je što organizam mora dodatno da se potrudi da bi svario ovakvu hranu, a to je veoma teško u toku sna. Zato će vas držati budnim sve dok to ne svari.

