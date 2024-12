Ovo povrće čisti krvne sudove kao metlom: Dodaje se čak i u gulaš, daje mu poseban šmek

Ovo povrće igra važnu ulogu u smanjenju holesterola

Farmaceut Abas Kanani savetuje da se ova lekovita biljka ubacuje u mnoga jela kako bi im dala poseban šmek, ali i učinila ih znatno zdravijim.

Holesterol je masna supstanca koja se nalazi u krvi. Telo ga prirodno proizvodi i on igra ključnu ulogu u različitim telesnim funkcijama. Međutim, kada nivoi holesterola u krvi dostignu kritičan nivo, to može dovesti do ozbiljnih zdravstvenih problema. Visok holesterol može da začepi krvne sudove, što otežava protok krvi. To dalje može da poveća rizik od teških oboljenja poput infarkta i moždanog udara.

Dok genetika može da igra ulogu u povećanju holesterola, faktori načina života kao što su loša ishrana, nedostatak vežbanja, pušenje i konzumiranje alkohola, poznati su po tome da podižu nivo holesterola. U nekim slučajevima, lekovi mogu biti neophodni, ali često više vežbanja i zdravija ishrana mogu pomoći u smanjenju njegovog nivoa. Stručnjaci savetuju da se smanji unos masne hrane, posebno zasićenih masti kojih ima u prerađenom mesu, siru, puteru i kolačima.

Takođe se preporučuje povećanje unosa voća i povrća kod ljudi koji imaju povišene nivoe holesterola. Međutim, jedno povrće je posebno izdvojeno zbog svojih potencijalnih koristi u regulaciji ovog stanja.

Abas Kanani, farmaceut, govorio je o bamiji, cvetnoj biljci poreklom iz istočne Afrike. Iako je tehnički u pitanju voće, kada se uzima u obzir botanička perspektiva, ova biljka se češće koristi kao povrće u kuvanju.

– Neke studije sugerišu da bamija može igrati ulogu u smanjenju holesterola. Uobičajeno se koristi u supama i čorbama. Gusta, gelasta supstanca koja se nalazi u bamiji može da se veže sa holesterolom tokom varenja, pa se na taj način on izlučuje iz tela. Studije sprovedene na miševima pokazale su niže nivoe holesterola u krvi nakon što su životinje hranjene visokim sadržajem masti s prahom bamije – naveo je Kanani.

Studija na koju se Abas poziva objavljena je u Journal of Nutritional Biochemistry 2014. i otkrila je da su gojazni miševi koji su hranjeni ovim voćem smanjili nivo holesterola i šećera u krvi.

– Naši rezultati pokazuju da bamija može poslužiti kao dijetetska terapija za hiperglikemiju (visok šećer u krvi) i hipertrigliceridemiju (visok nivo masti u krvi) – zaključuje se u studiji.

Abas kaže da je bamija, takođe, bogata vitaminima A i C, kao i antioksidansima koji pomažu u smanjenju rizika od ozbiljnih zdravstvenih stanja kao što su dijabetes, moždani udar i srčana oboljenja. Međutim, on je upozorio da ljudi sa dijabetesom treba da budu oprezni kada dodaju više bamije u ishranu jer ona može da ometa metformin, lek koji se često koristi za dijabetes tipa 2, piše Miror (Mirror).

