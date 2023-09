Poboljšajte krvnu sliku prirodnim putem: Kako do zdravlja bez lekova?

Nedostatak gvožđa u organizmu izaziva hipohromnu anemiju koja je, po podacima Svetske zdravstvene organizacije najčešće oboljenje izazvano neodgovarajućom ishranom

Gvožđe ima vrlo važnu ulogu u mnogim metaboličkim procesima u organizmu. Učestvuje u sintezi hemoglobina koji transportuje kiseonik od pluća do svih ćelija, kao i mnogih bitnih enzima. Potpomaže rast i jača otpornost organizma prema infekcijama.

Naše telo u proseku sadrži oko 3 g gvožđa (žene oko 2,8 g, a muškarci 3,8 g), čiji je veći deo takozvano funkcionalno gvožđe, dok su ostalo zalihe. Dnevne potrebe za ovim mineralom zavise od uzrasta, pola i stanja organizma. Preporučeni dnevni unos za muškarce iznosi 10 mg, dok je za žene dvostruko veći, od 18 do 22 mg.

Nedostatak gvožđa u organizmu može biti pristutan tokom cele godine, stoga ćemo podeliti sa vama par saveta kako popraviti krvnu sliku. Saznajte koje namirnice trebate uvesti u jelovnik.

Šta utiče na apsorpciju gvožđa

Najpre da kažemo šta to povećava rizike od nastanka anemije:

– Jednolična Ishrana

– Preterana upotreba alkohola,

– Prevelik unos kafe i kofeinskih napitaka,

– Nepravilno sprovođenje posta,

– Drastične stroge dijete,

– Nedovoljan unos svežeg voća i povrća.

Čime popraviti krvnu sliku?

Za poboljšanje krvne slike dobar je spanać jer je bogat oksalnom kiselinom koja smanjuje upijanje gvožđa. Sa druge strane, upotreba namirnica sa dosta vitamina C koji podstiče apsorpciju gvožđa.

Preporuka uz obrok popijte čašu ceđenog pomoradžinog soka. Ishranu možete i dopuniti vitaminom C kroz suplemente (do 2 g dnevno). Izbegavajte kombinovanje namirnica bogatih gvožđem sa mlekom i mlečnim proizvodima.

Takođe, preporučljivo je provoditi što više vremena na svežem vazduhu i pešačiti najmanje 60 minuta dnevno. Na ovaj način ćete poboljšati krvnu sliku.

Kako poboljšati krvnu sliku hranom?

Poboljšanje krvne slike ishranom treba da vam bude prioritet. Gvožđe se u organizam najbolje usvaja putem hrane. Zbog većih potreba, žene iz hrane apsorbuju veći procenat ovog minerala nego muškarci, a isto važi i za decu u odnosu na odrasle, trudnice. Anemija se može sprečiti samo pravilnom ishranom.

Šta je dobro za krvnu sliku? Posebno je važno da osobe koje gube krv na bilo koji način, uspevaju bez teškoća nadoknaditi gvožđe. Razlozi za to mogu biti brojni, evo nekoliko primera:

– Žene sa obilnin menstruacijama,

– Pacijenti sa hemoroidima sklonim krvarenju,

– Čir na želucu (prepoznatljiv po tamnijoj – crnoj stolici).

U svim pomenutim slučajevima, neophodno je „pojačati“ ishranu. Tada se u svakodnevni jelovnik uvode iznutrice, sušeno voće, žumanca, riba (posebno tunjevina), školjke. Obavezno se uvode mahunarke, rotkvice i svakako meso – pre svega piletina i ćuretina. Malokrvnim osobama se preporučuje konzumiranje veće količine belog i crnog luka tokom dana.

Namirnice koje popravljaju krvnu sliku sadrže dragocene bakar. To su:

– sir,

– žumance,

– morski plodovi,

– jetra,

– integralne žitarice

– povrće zelene boje,

– kajsije,

– trešnje,

– sušeno voće.

Sve navedene namirnice pomažu bolju apsorpciju gvožda.

NAPOMENA: Integralne žitarice veoma su dobar izvor gvožđa, ali ne treba ih jesti sa ostalim namirnicama koje su bogate ovim mineralom.

Nedostatak gvožđa dovodi do umora, slabosti, bledila, glavobolje, razdražljivost, iscrpljenosti pa i do lupanja srca. Dolazi do nedostatka koncentracije, smanjene otpornosti i sklonosti ka infekcijama. Zdravom ishranom i lekovima iz prirode možete poboljšati krvnu sliku.

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.