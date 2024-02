Pravo blago: Evo zašto biste svako jutro trebali uzeti ovu riznicu vitamina

Ako jedete kivi svako jutro, prema nekim istraživanjima, možete sprečiti stvaranje krvnih ugrušaka i nivo triglicerida u krvi za čak 15 posto, čime se sprečava nakupljanje plaka na ivicama arterija i čuva zdravlje srca i krvnih sudova. Ne morate ljuštiti ove smeđe plodove. Presecite ih napola i kašičicom izvadite zeleno meso za laganu užinu bogatu vlaknima.

Prepun antioksidansa

Plodovi kivija smatraju se supervoćem – prepuni su antioksidansa, vitamina C, kalijuma, folata, polifenola (fenolne kiseline) i vlakana i dobar su izvor vitamina E. Kivi uz to poboljšava probavu nekoliko uobičajenih proteina iz hrane, uključujući teško probavljive proteine kazein/natrijum kazeinat (mlečni protein) i protein goveđih mišića, a za to je najzaslužnija njegova glavna komponenta – aktinidin, enzim koji razgrađuje proteine u aminokiseline.

Dobar i za probavu

Kivi takođe ublažava zatvor omekšavajući stolicu. Iako mnogi znaju za dobrobiti kivija kao voća, prevladava mišljenje da su njegove moći kao prirodnog pomagača probavnog sistema često zanemarene u korist drugih načina pomoći probavi.

Pored svega toga, kivi ima sposobnost sprečavanja oštećenja DNK, a poznato je da je oksidativni stres sa svojim posledicama na DNK rizični faktor za rak debelog creva.

