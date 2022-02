Promenite samo ovu jednu stvar u ishrani i mnogo bolje ćete spavati

Ako vas muče problemi sa spavanjem i ništa vam ne pomaže, ni rani odlazak na spavanje, rano ustajanje, nekorištenje telefona u krevetu, fizička vežba, možda bi trebalo da promenite jednu stvar – ishranu.

Kako prenosi MSN, stručnjaci su otkrili da postoji vrsta ishrane koja poboljšava kvalitet sna, a to je mediteranska.

Već godinama se govori da je ova vrsta ishrane najzdravija, a mnoga istraživanja pokazala su da je usko povezana s dobrim snom – pomaže da brže utonete u san i da spavate bez ometanja i buđenja celu noć.

Autorka studije objavljene u Journal of the Academy of Nutrition and Dietetics, Ketrin Vilson, rekla je: „Čini se da oni koji jedu više vlakana i zdravih masti, voća i povrća i omega-3 masnih kiselina bolje spavaju. Ipak, potrebno je još istraživati kako bi otkrili u čemu je tačno tajna.“

Dodala je i da druge navike poput manjeg unosa kofeina tokom dana i nekorišćenje mobilnog ili gašenje televizije pre spavanja mogu da pomognu da osoba bude odmornija idućeg dana.

