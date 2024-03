Pršuti, čvarcima i slanini ne možemo da odolimo, a evo koliko su loši za srce

Ovo su namirnice, navode stručnjaci, koje najviše štete srcu

Suhomesnate proizvode gotovo da svi vole, ali oni su prepuni soli, što negativno utiče na zdravlje. Smanjenje soli u ishrani smanjiće i krvni pritisak, zato bi trebalo da ograničite unos suhomesnatih proizvoda.

Kardiolog dr Dragan Simić objasnio je na koji način so utiče na zdravlje.

„So ima vrlo važne efekte u organizmu i kao takva je jako potrebna, ali svaka prekomerna upotreba je jako loša. Ako govorimo o kardiovaskularnom sistemu i srcu, postoji nekoliko dijagnoza kod kojih direktno vrednost krvnog pritiska zavisi od soli. Što jedete više slanog, pritisak će vam biti veći, a takvih pacijenata u Srbiji je jako puno“, objasnio je on.

Lekar je istakao i da se kod pacijenata koji imaju srčanu slabost unošenjem viška soli vezuje tečnost i pogoršava zdravstveno stanje.

Svim ovim pacijentima savetuje se da smanje unos soli i da što je više moguće izbegavaju suhomesnate proizvode.

„Problem je što se so danas svuda nalazi, u hlebu, povrću, voću… Čovek mora da bude jako realan i da shvati da to što dosoljava sve njemu šteti, iako poboljšava ukus hrani“, objašnjava on.

Istakao je da je važno pronaći i balans u svemu, kao i koji su suhomesnati proizvodi manje štetni.

„Suhomesnati proizvodi, oni industrijski prerađeni, koji imaju dosta aditiva i soli, to ne preporučujem da se konzumira. Ali oni kvalitetniji proizvodi, poput dobre pršute, mogu da dođu u obzir, ali je važno naći balans i nikako ne jesti to svaki dan“, objašnjava lekar i ističe da bi pre toga trebalo da se provere i holesterol i triglideridi, piše b92.

