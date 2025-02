Samo 2 kašike ovog ulja deluju kao 500 mg ibuprofena: Doktor otkrio istinu, ljudi oduševljeni

Dve kašike maslinovog ulja ima dejstvo kao da ste popili protivupalni lek!

Gastroenterolog dr Vojislav Perišić proteklih godina je podelio mnogo korisnih saveta iz svog dugogodišnjeg iskustva, a odnose se na zdravu ishranu koja jača organizam i imunitet.

On je tako prilikom jednog televizijskog gostovanja pričao i o efektima maslinovog ulja, koje je najzastupljenije u mediteranskoj kuhinji, ali je popularno i na našim prostorima, a neretko je deo recepata koji se koriste kao narodni lekovi.

Kako je objasnio prof. dr Perišić, još je i njegova baka pila maslinovo ulje zbog antizapaljenskog dejstva po kojem je poznato.

– Dve kašike maslinovog ulja, u antiinfektivnom svojstvu ima dejstvo kao da ste popili protivupalni lek! Ako unesete svakog dana dve kašike maslinovog ulja, to je kao da ste uzeli ibuprofen, i to 500 miligrama – rekao je on u Jutru TV Prva.

Prema njegovim rečima, za maslinovo ulje, za razliku od raznih drugih stvari kao što su čajevi ili jabukovo sirće, nije važno kada ćete ga uzeti – da li ujutro, tokom dana ili pre spavanja, odnosno pre ili posle obroka.

– Svejedno je da li ćete maslinovo ulje uneti u salati, na prazan stomak, ujutru, popodne, glavno je da dobijete tu dozu. Dejstvo je antiupalno kao da ste uzeli 500 miligrama ibuprofena. Naš organizam je u permanentnom stanju upale, čim imamo upale odmah smo u riziku od bolesti – naglašava on.

Kako ističe dr Perišić, treba izbegavati ulje koje izgleda bistro i providno, dok su najbolji izbor devičansko i ekstra devičansko maslinovo ulje.

– Pitao sam jednog uvoznika, iz Grčke i Italije donosi ulje, samo da piše virgin. To je integralno ulje, a ona bistrina, ulje kroz koje možete da gledate, ne kupujte to – kaže on.

(Glossy)

