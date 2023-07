Smršajte bez muke: Ova hrana smanjuje osećaj gladi, i mala količina smanjuje apetit

Mnogi ponekad često i nakon obilnog obroka umemo da se okrenemo grickalicama, što nije dobro za liniju i, pogotovo, za zdravlje.

Određena hrana jednostavno ne zadovoljava naš apetit dovoljno da ga smanji, ali stručnjaci su, utvrdili da isto tako postoje namirnice koje su nam i u malim količinama dovoljne da posle njih satima ostanemo siti.

Bez obzira na to da li želite da jedete manje između obroka ili tražite zdravije načine da dođete do energije, postoji hrana koja je prepuna vlakana i proteina, zahvaljujući kojima se izbegavaju iznenadni napadi gladi.

Bademi

Samo jedna šaka ovih orašastih plodova ima mnogo zdravstvenih prednosti – oni su bogat izvor antioksidanata, vitamina E i magnezijuma. Pored toga što pomažu u kontroli šećera u krvi, unapređuju zdravlje creva i kardiovaskularno zdravlje, bademi su dokazani supresant apetita, pokazala je studija objavljena 2019. u medicinskom magazinu Nutrients.

Ona je otkrila da grickanje badema za prepodnevnu užinu smanjuje osećaj opšte gladi i želju za masnom hranom.

Kafa

Iako konzumiranje više od jedne do dve šoljice kafe dnevno može da učini da se osetite pomalo nervozno i ne preporučuje se iz niza razloga, umerena količina može biti dobra za vas, veruju stručnjaci.

Kako je pokazao pregled više studija objavljen u časopisu International Journal of Food Sciences and Nutrition 2017. godine, kofein konzumiran 30 minuta do četiri sata pre obroka može da smanji apetit, ali pazite da ne poništite njegov efekat šećerom ili šlagom.

Đumbir

Čaj od đumbira često se savetuje kao trik za teranje gladi na dijeti, a to nije slučajno.

Koren đumbira se dugo koristio kao narodni lek u Aziji zbog svojih zdravstvenih prednosti, a manja studija objavljena u listu Metabolism 2012. otkrila je da on može da smanji apetit kod muškaraca.

Avokado

Pun vlakana i mononezasićenih masti korisnih za srce, avokado je odličan izvor hranljivih materija. On dokazano pomaže u snižavanju holesterola, regulaciji šećera u krvi, varenju i jačanju kostiju.

Kada se jede umereno, može da spreči i iznenadne napade gladi!

U studiji objavljenoj u magazinu Nutrients 2019. godine, u kojoj je upoređivan osećaj sitosti kod ljudi koji su jeli obrok zasnovan na ugljenim hidratima i ljudi koji su jeli nešto što sadrži avokado, otkriveno je da su ovi drugi bili sitiji.

(Espreso/Glossy)

