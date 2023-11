Šta će se dogoditi ako jedete beli luk svaki dan?

Beli luk je sigurno jedna od najzdravijih namirnica.

Beli luk (Allium sativum) je od davnina poznat kao vrlo moćan prirodni lek. Poznato je da su stari Egipćani, u vreme građenja piramida svojim robovima često davali beli luk da bi ih održali u dobroj kondiciji.

On obuhvata proteine, ugljene hidrate i do 400 različitih bioaktivnih elemenata (to uključuje listu vitamina, minerala i organskih kiselina).

Beli luk je potreban srcu i krvnim sudovima

Pomenuti alicin štiti kardiovaskularni sistem. Svakodnevna upotreba samo jednog čena belog luka pomaže u jačanju krvnih sudova, stimuliše cirkulaciju krvi i smanjuje koncentraciju holesterola za čak 10%. Kao posledica ovog, smanjuje se rizik od tromboze, moždanog udara i srčanog udara.

Beli luk smanjuje krvni pritisak

12 nedelja nakon uvođenja belog luka u svakodnevnu ishranu, uvidećete da vam se krvni pritisak normalizovao.

Beli luk je prirodni antibiotik

Alicin je deo belog luka. Otpušta se kada se presuje i brzo uništi na visokim temperaturama (stoga je beli luk zdraviji kada se jede svež). Ovaj sastojak ubija različite vrste bakterija, ima antiseptičko dejstvo, sprečava rast mikroorganizama.

Veliki plus belog luka u poređenju sa farmaceutskim antibioticima je da uništava samo štetne bakterije. Ako stalno koristite beli luk, zaštitićete telo od takvih opasnih patogena kao što su Helikobakterija, salmonela, streptokoka, stafilokoka, kao i patogeni tuberkuloze, dizenterije, kandidijaze.

Beli luk i dijabetes tipa 2

Ovaj magični proizvod je u stanju da smanji šećer u krvi za oko 25%.

Beli luk blagotvorno deluje na stanje arterija i krvnih sudova i štiti srce pacijenta od bolesti kao što su kardiomiopatija i ateroskleroza.

Beli luk jača imuni sistem

Beli luk neutrališe slobodne radikale i toksine koji oštećuju ćelije organa.

Rak i beli luk

Zbog moći da eliminišu slobodne radikale iz tela, beli luk može da uništi ćelije raka. Rezultati istraživanja su pokazali da: stalno jedenje belog luka smanjuje rizik od raka (posebno želuca, debelog creva i drugih organa) za 20%.

Beli luk se bori sa parazitima u telu

Čisti telo od crva i uspostavlja pravilnu floru u telu.

Gastritis i beli luk

Oni koji pate od gastritisa, čira na želucu i dvanaestopalačnom crevu, pankreatitisa i niza drugih problema sa pankreasom, ne bi smeli da koriste beli luk je on može da izazove negativne reakcije.

Beli luk i kosti

Beli luk može da uspori proces taloženja soli, štiti od uništenja i vraća elastičnost hrskavici, služi kao prevencija osteoporoze.

Beli luk i koža

Ovaj proizvod je izuzetno bogat antioksidansima, flavonidima, vitaminima grupe B, kiselinama koje mogu da regenerišu kožu, daju joj elastičnost, bore se sa formiranjem akni i ranim borama.

Beli luk i gubitak kilograma

Nutricionisti veruju da je uvođenje belog luka u svakodnevnu ishranu presudno za gubitak kilaže.

Činjenica je:

Da 1 čen belog luka sadrži samo 3 do 4 kalorije.

Glikemijski indeks belog luka je jednak 30 (to je dijetetski proizvod).

Ima sposobnost razbijanja i sagorevanja potkožnog masnog tkiva.

Proizvod aktivira metabolizam i stimuliše varenje.

Uklanja višak tečnosti iz tela.

Dnevni unos belog luka

Da ne bi naštetili zdravlju, preporučljivo je jesti 2 do 5 grama svežeg belog luka (oko 1 do 3 čena).

Odstupanje od ove norme može izazvati: gasove, mučninu, dijareju, glavobolju i niz drugih simptoma.

Beli luk se nikako ne jede:

Na prazan stomak

Tokom noći (beli luk uzbuđuje nervni sistem, što može negativno da utiče na spavanje).

Kod bolesti jetre, bubrega, krvarenja, epilepsije i niza drugih bolesti.

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.