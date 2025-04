Šta se dešava u vašem telu kada u potpunosti izbacite hleb iz ishrane?

Kada planirate da počnete da se hranite zdravo, hleb je često jedna od prvih namirnica koju želite da isključite iz ishrane. Ali kada su u pitanju ugljeni hidrati, žitarice jednostavno nisu iste i dok bi odustajanje od belog hleba moglo da vam pomogne da izgubite nekoliko kilograma, izbacivanje hleba zapravo može da iscrpi vaše telo preko potrebnih hranljivih materija.

Čudni signali se javljaju kada pokušavate da se otarasite neke navike, međutim, ako odlučite da izbacite hleb, imajte na umu ovih šest.

1. Možda ćete osetiti grčeve u nogama

Ljudi koji pokušavaju da smršaju spremni su da eksperimentišu sa tim koliko nizak može biti njihov unos ugljenih hidrata, ali potpuno odustajanje od hleba zapravo može imati neke gadne sporedne efekte. Ako planirate da idete na keto dijetu, što znači skoro potpunu eliminaciju hleba i drugih ugljenih hidrata, veća je verovatnoća da ćete osetiti grčeve u nogama. Ove bolne kontrakcije se obično javljaju noću i mogu trajati od nekoliko sekundi do minuta. Hleb je bogat elektrolitima, a kada vaše telo ne dobije dovoljno ovih esencijalnih hranljivih materija, to može dovesti do grčeva u mišićima.

2. Možda ćete se osećati umorno

Iako beli hleb nije najzdraviji način da dobijete dovoljno ugljenih hidrata, jedenje hleba od celog zrna i hleba od proklijalog zrna daće vašem telu više energije. Pošto su bogate vlaknima, gvožđem i magnezijumom, ove namirnice će vam pomoći da se osećate siti i puni energije, a mogu vam čak pomoći i da dobijete dovoljno energije za odlazak u teretanu nakon napornog dana na poslu.

3. Vaša žudnja za šećerom bi mogla da se probudi

Kako se hleb koristi za energiju, potpuno odustajanje od njega znači da ćete morati da pronađete drugi izvor energije negde drugde. Kada se osećate umorno i iscrpljeno, prirodno posežete za hranom koja vam može brzo dati energiju, kao što su slatkiši i zaslađena pića. Iako umereno jedenje hleba neće dovesti do toga da dobijete višak kilograma, jedenje kolačića i čokolade kad god se osećate iscrpljeno svakako može.

4. Odlazak u toalet može biti teži

Odustajanje od običnog belog hleba možda nije velika stvar, ali izbacivanje hleba od celog zrna ili raženog hleba zapravo može dovesti do toga da provedete više vremena u toaletu. Hleb od celog zrna je bogat vlaknima, koja pomažu varenju i dokazano je da deluje bolje od laksativa za ublažavanje zatvora.

5. Promene raspoloženja mogu da se pogoršaju

Ako ste ikada osetili da vam ništa ne može podići raspoloženje brže od parčeta pice, zapravo postoji naučno objašnjenje za to. Konzumiranjem ugljenih hidrata oslobađa se hemikalija zvana serotonin, koja je odgovorna za to da se osećate dobro, a može čak i da potisne apetit. To znači da konzumiranje zdravih ugljenih hidrata s vremena na vreme zapravo može podići vaše raspoloženje i ubiti glad.

6. Vaš rizik od srčanih bolesti može da se poveća

Vrste žitarica koje odlučite da eliminišete iz svoje ishrane mogu promeniti igru kada je u pitanju održavanje zdravlja srca. Dok rafinisani ugljeni hidrati mogu povećati rizik od srčanih bolesti, pokazalo se da jedenje celih žitarica snižava holesterol i sprečava mogućnost srčanih bolesti.

(Net.hr)

