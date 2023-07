Šta se događa s telom kada prestanete da jedete šećer: Ovih 3 stvari ćete odmah primetiti

Preterana konzumacija šećera povećava rizik od gojaznosti, dijabetesa tipa 2 i bolesti srca zbog čega dijetetičari savetuju da količinu istog smanjimo na najmanju moguću meru.

Ako želimo da izbacimo šećer iz ishrane, potpuno ili privremeno, to može dovesti do primetnih promena u našem telu i raspoloženju. Kako donosi The Healthy, postoji nekoliko benefita koje će nam se dogoditi ako se odreknemo slatkiša.

Bićete srećniji

Iako mnogi ljudi misle da će ih slatko usrećiti, istraživanja zapravo dokazuju kako je konzumacija šećera povezana s višim stopama depresije. Kako objašnjavaju stručnjaci, to može biti zbog činjenice da šećer može dovesti do hronične upale što direktno utiče na rad mozga. Ako izbacimo šećer iz ishrane, mogli bismo da primetimo da smo boljeg raspoloženja.

Možete brže smršati

Šećer može stvoriti zavisnost, a kada smanjimo količinu koju jedemo, unosimo manje kalorija i gubimo na težini. Naime, kada jedemo rafinisani šećer, naše telo ne dobija signal da smo siti zbog čega unosimo više kalorija nego što nam je uopšte potrebno te samim time gomilamo suvišne kilograme.

Dijetetičari objašnjavaju da će se naši hormoni prirodno regulisati kada šećer zamenimo hranjivom celovitom hranom.

Jači imunitet

Brojna istraživanja pokazuju da je preterana konzumacija namirnica bogatih šećerom, naročito rafinisanim, povezana s oslabljenim imunitetom. Samim time skloniji smo raznim bolestima, a ako smanjimo unos slatkog, i imunitet će nam biti mnogo otporniji.

