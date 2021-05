Šta se događa u našem telu ako jedemo previše soli

Veoma male količine soli potrebne su za normalan rad organizma. Odraslima je potrebno manje od 1 grama soli dnevno, a deci još i manje. Međutim, danas dnevni unos soli iznosi između 9 do 12 grama soli kod odraslih, što je mnogo više od potrebne količine.

Prema preporukama Svetske zdravstvene organizacije unos soli ne sme biti veći od 5 grama dnevno, odnosno 1 kafene kašičice, prenose mediji.

A što sve može krenuti po zlu ako jedete prevelike količine soli:

Možete razviti probleme s bubrezima

Prema japanskom istraživanju iz 2018. godine provedenom na 12.126 ljudi, preterivanje s unosom soli bilo je povezano sa 29 odsto većim rizikom od razvoja oslabljene funkcije bubrega.

Osim toga, kod osoba koje su već bolovale od hipertenzije (visokog krvnog pritiska) prevelik unos natrijuma povećao je rizik od pojave hronične bubrežne bolesti. Natrijum je elektrolit koji je osnovni sastojak soli (NaCl). Istraživanje je objavljeno u časopisu Kidney International.

I uporne glavobolje ponekad se javljaju zbog soli

Ukoliko vas muče česte glavobolje, pokušajte smanjiti unos slane hrane u organizam. Naime, 2014. godine napravljena je studija sa 390 dobrovoljaca i pokazalo se da su od učestalih glavobolja patili ljudi koji su unosili najviše natrijuma.

Kod onih koji su prihvatili prehranu s niskim udelom natrijuma znatno se smanjio rizik od glavobolje.

Zbog nje se možete udebljati

Smanjite unos soli želite li izgubiti neki kilogram viška. Istraživanje iz 2015. godine otkrilo je da je unos natrijuma povezan s većom kilažom – na svakih 1.000 miligrama natrijuma dnevno kilaža se može povećati za oko 2,7 kilograma.

Dnevne potrebe za natrijumom kreću se oko 1000 miligrama, ali stručnjaci upozoravaju da mnogi unose pet puta više. Jedan gram soli sadrži 400 miligrama natrijuma.

Sol zna rezultovati i nadutošću

Ne osećate li se više ugodno omiljenim farmerkama, obratite pažnju koliko soli unosite u organizam.

– Natrijum koji se nalazi u soli veže vodu za sebe, a imate li previše soli u probavnom traktu, to će privlačiti vodu i osećaćete se naduto – kaže nutricionistkinja Holi Klamer.

Povećava krvni pritisak pa tako šteti srcu i mozgu

– Voda sledi so, pa kad unosite puno soli, zadržavate puno vode. To za posledicu ima porast krvnog pritiska, što s vremenom oštećuje vaše arterije – objašnjava dijetetičarka Megan Bird i napominje da to dugoročno dovodi do hipertenzije, bolesti srca, pa čak i zatajenja srca, prenosi eatthis.com.

– Smanjenjem unosa soli za pola, u svetu bi se godišnje sprečilo 2,5 miliona smrti zbog moždanog i srčanog udara.

Kako smanjiti unos soli?

Nemojte dodatno soliti hranu, ne stavljajte slanik na stol tokom obroka, koristite sveže i sušene biljne začine umesto soli.

Sami pripremajte hranu s manje soli.

Ograničite uporabu industrijski pripremljene i brze hrane – oko 75 odsto soli unosimo iz industrijski proizvedene hrane.

Čitajte deklaracije proizvoda o sadržaju soli’.

