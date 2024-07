Svako jutro pila je vodu sa kurkumom: Nakon par dana desila joj se jedna interesantna promena

Iskustvo žene koja je nedelju dana svako jutro uzimala vodu sa kurkumom

Znala sam da je kurkuma dobra i često je koristim. Dodajem je u supe, pirinač i sočivo, ali da je popijem? Nisam to uzimala u obzir. I to se nedavno promenilo. Odlučila sam da napravim mali eksperiment. Pila sam vodu sa kurkumom svako jutro nedelju dana. Posle nekoliko dana primetila sam veoma interesantnu promenu i htela sam da to podelim sa vama. Međutim, sada mogu sa sigurnošću da kažem – piti kurkumu je odlično!

Ukus kurkume je prilično neobičan. Istovremeno je kiselkast, pomalo gorak, začinjen, pa čak i sladak, ali asocira na osveženje. Postoje ljudi koji dodaju kurkumu bukvalno u svako jelo. U poslednje vreme se mnogo govori o vodi sa kurkumom. Odlučila sam da saznam da li je to dobra ideja, kako funkcioniše i da li uopšte može da stvori neke efekte. Dala sam sebi nedelju dana da je testiram (koristila sam kurkumu u prahu, ima je u skoro svakoj prodavnici).

Moj recept za „kurkumu“

Čini se da sve što treba da uradite je da pomešate kurkumu sa vodom i piće je spremno. Naravno da možete tako, ali ja sam koristila malo drugačiji put. Otkrila sam veoma važnu stvar. Evo mog recepta za vodu s kurkumom, jednostavan je i ne traje više od 10 minuta.

Sastojci:

pola kašičice (1,5 g) mlevene kurkume,

čaša vode,

prstohvat bibera ili ljute paprike (u nastavku ću objasniti zašto ih je dobro dodati).

Priprema:

Pomešajte kurkumu sa vodom. Kada provri, ostavite je nekoliko minuta. Pre nego što sipate piće u čašu, dobro promešajte. Dodajte biber ili ljutu papriku (možete i ranije zajedno sa kurkumom).

Zašto sa biberom?

Zato što je tada efikasnije. Poenta je da kurkumin, aktivno jedinjenje kurkume (pripisuje mu se većina zdravstvenih koristi začina), ne prodire dobro kroz crevnu barijeru. Ovo olakšava piperin koji se, između ostalog, nalazi u biberu. Ukratko, zahvaljujući začinjenom dodatku, telo će apsorbovati mnogo više kurkumina.

Iznenađujuća promena posle par dana

Pila sam čašu toplog napitka na prazan stomak. U početku nisam osetila nikakve efekte, ali oko petog dana nešto mi je sinulo. Imala sam utisak da mi je ispijanje popravilo raspoloženje. Tokom dana osećala sam manje stresa i više mira. Naravno, tome je mogla da doprinese i njena lepa, energična boja (žutu obično povezujemo sa radošću i dobrom energijom), ali sam odlučila da proverim šta nauka kaže o tome. Nisam imala pojma koliki uticaj kurkuma može da ima na naš mozak.

Studije kurkumina na životinjama pokazale su da ovo jedinjenje može da utiče na hemikalije u mozgu koje kontrolišu raspoloženje i ponašanje, serotonin i dopamin, a takođe utiče na područja mozga koja reaguju na stres. To nije kraj. Brojne studije sugerišu da kurkuma podržava pamćenje. Postoje i sumnje da može čak i da ublaži simptome depresije (moguće je da je to povezano sa sposobnošću kurkumina da ublaži upale u imunološkom sistemu). Još uvek je potrebno mnogo istraživanja da bi se znalo o tome.

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.