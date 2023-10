Tajna dobrog zdravlja: Ovaj pčelinji proizvod malo ko jede, a samo nekoliko zrna čini čuda za imunitet

Svi pčelinji proizvodi prava su riznica lekovitih materija za ljudski organizam, ali je perga, zrno fermentisanog polena nepravedno zapostavljena u ljudskoj ishrani, iako ima neverovatne blagodeti po imunitet.

Perga je čak 10 puta hranljivija od običnog polena, a nastaje fermentacijom polenovog praha smeštenog u ćelije saća kojem pčele dodaju enzime, fermente i kvasce. Pčele pune saće tako što u njega stavljaju dve trećine perge, pa ga onda prelivaju medom.

Perga sadrži ugljene hidrate, enzime, aminokiseline, proteine, vitamine B, C, D, E, K, kao i magnezijum, kalfijum, jod, mangan, cink, sele… U 100 grama perge nalazi se 13 miligrama rutina, supstance koja jača zidove krvnih sudova. Zbog toga je perga izvanredan lek protiv anemije i kardiovaskularnih bolesti, a koristi se i za učvršćivanje kostiju, kao i u lečenju alkoholizma i nervnih oboljenja.

Pčelari nerado vade pergu iz košnica, jer je ima malo, a najvrednije životinje na planeti koriste je za ishranu legla radilica; kad perge ne bi bilo, košnica bi propala. Ali, kada fermentisan polen posle 15 dana u saću sazri, spreman je za ljudsku upotrebu. Pergu bi trebalo izvaditi iz košnice posebnim vadilicama i odložiti je u bočice koje bi trebalo čuvati na hladnom i zaštićene od sunčeve svetlosti.

Kad se kombinuje sa medom, perga ostaje konzervisana i može dugo da traje, a da ne izgubi blagotvorna svojstva.

Za jačanje imuniteta apiterapeuti preporučuju da svakog jutra, odmah po buđenju, uzmete dva grama perge i lagano je otapate u ustima dok se sasvim ne rastvori. Takođe, dobre rezultate u jačanju imuniteta perga daje i ako se uzima u kombinaciji sa medom, matičnim mlečom i propolisom.

Perga je izvanredna za jačanje imuniteta; povećava otpornost na infekcije, obnavlja crevnu floru, poboljšava rad prostate i potenciju, održava vlažnost kože, povoljno deluje na očuvanje vida, snižava holesterol, povoljno deluje na vrednosti krvnog pritiska (i kod hipertenzije i kod hipotenzije)…

Odrasle osobe trebalo bi da uzimaju po dva grama perge dnevno (oko 15 zrnaca), deca od četiri do 12 godina jedan gram, a deca od dve do četiri godine 0,7 grama, odnosno pet zrnaca.

Ukoliko vam ukus perge ne prija, možete je pomešati sa medom. Iskusni pčelari kažu da je dovoljno 60 grama perge na kilogram meda; pergu bi trebalo samleti, pomešati sa medom, zatvoriti teglu i držati je u frižideru.

Odrasla osoba trebalo bi da uzme pola sata pre svakog obroka po jednu kafenu kašičicu, deca od četiri do 12 godina dva do tri puta po pola kafene kašičice pre obroka, a deca od dve do četiri godine dva puta dnevno po trećinu kafene kašičice perge u medu.

Istina, perga je prilično skupa – malo pakovanje za sedmičnu upotrebu košta oko 1.000 dinara, a tegla perge u medu koja četvoročlanoj porodici može da potraje 40 dana je četiri puta skuplja. Ipak, kada se uzme u obzir koliko je blagotvorna po zdravlje, cena pada u drugi plan…

(Telegraf.rs)

