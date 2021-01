Urme su najukusniji lek: 10 sjajnih razloga da ih jedete svakog dana

Urme su za stanovnike severnih zemalja, pre svega, egzotičan i ukusan delikates. Ali u zemljama u kojima rastu, smatraju se „hlebom pustinje“, pa čak i lekom.

Plodovi urme produžavaju život. Urme su skladište ugljenih hidrata, a takođe su ispred većine voća po sadržaju aminokiselina. One sadrže veliku količinu bakra, kalcijuma, mangana, cinka, natrijuma. Takođe, ne zaboravite na sadržaj gvožđa, kalijuma, magnezijuma, fosfora, kadmijuma i drugih minerala. Sadrže i vitamine grupe A, B i vitamin C.

Zašto su urme tako zdrave?

Urme jačaju srce, jetru i bubrege. Pojedite samo tri urme ujutru i rešićete se problema povezanih sa bolestima ovih organa. Ovo voće se koristi za jačanje imuniteta i borbu protiv različitih infekcija. Preporučuju se za ljude sa visokim krvnim pritiskom i koji pate od respiratornih bolesti.

Urme pomažu u borbi protiv raka. Naučnici su dokazali da sušene urme povećavaju efikasnost mozga 5 puta. Za muškarce je ovo voće takođe veoma korisno, sposobno je da poveća potenciju.

Lekari preporučuju jedenje urmi tokom trudnoće i dojenja. Konzumacija ovog voća podstiče proizvodnju mleka u ženskom telu. A takođe obogaćuju majčino mleko vitaminima.

Urme sadrže puno fruktoze, glukoze i holesterola. Ali neki stručnjaci i dalje ne preporučuju korišćenje urmi za pacijente sa dijabetesom melitusom i za probavne probleme, pa je bolje da se posavetuju sa svojim lekarom. Takođe se ne preporučuje istovremeno konzumiranje i ugljenih hidrata i kisele hrane. Na primer, ne jedite grejpfrut ili limun sa urmama.

Oni koji su na dijeti moraju znati da 100 g urmi sadrži oko 300 kalorija. Ali postoji i plus – one brzo izazivaju sitost te ih me možete pojesti previše.

Urme su pravo skladište vitamina i minerala. Konzumirajte nekoliko dnevno, ako nema kontraindikacija, i osećaćete se sjajno.

