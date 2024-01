Više volite čaj ili kafu? Vaš omiljeni napitak otkriva mnogo o vama

Ljubav prema kafi je povezana s ‘traženjem senzacija, impulzivnošću i sklonošću preuzimanju rizika’, što znači da će ljubitelji kafe češće uživati ​​u ekstremnim sportovima i žudeti za novim iskustvima.

Ekstroverti više vole čaj

Prema rezultatima anketa koje je u SAD-u sproveo OnePoll, ekstroverti i ambiverti (oni u sredini spektra introvert-ekstrovert) su češće ljubitelji čaja, dok introverti češće vole da piju kafu.

Pokazalo se da ljubitelji kafe treba da budu na oprezu jer je istraživanje koje je sproveo Endru P. Smit sa Univerziteta Kardif, došlo do zaključka da kofein pomaže ekstrovertima s radnim učinkom, a introverti bolje rade kad nemaju kofeina u organizmu.

Ljubitelji kafe rizikuju

Ovo istraživanje pokazalo je da je konzumacija kafe povezana s ‘traženjem senzacija, impulsivnošću i sklonošću ka preuzimanju rizika’, što znači da će ljubitelji ovog popularnog napitka verovatnije uživati ​​u aktivnostima poput ekstremnih sportova i češće žudeti za novim iskustvima.

Ljubitelji čaj bolje spavaju

Rezultati istraživanja pokazuju da ljudi koji više vole čaj za sebe govore da su ‘prosečni spavači’. Istovremeno, ljubitelji kafe mogu iskusiti neke probleme s ovim aspektom života: o sebi misle kao o ‘laganim spavačima’.

Ljubitelji čaja imaju ‘slatki zub’

Ispitanici koji su više voleli čaj češće su mu dodavali šećer, dok oni koji piju kafu uživaju u svom napitku bez dodataka.

Ljubitelji kafe su ljubitelji pasa

Na pitanje o tome da li bi radije imali mačke ili pse za ljubimce, više ljubitelja kafe odabralo je pse, a oni koji više vole čaj su češće birali mačke.

Oni koji piju čaj obično su kreativniji

Prema ovom istraživanju, čaj nam pomaže da budemo kreativniji i olakšava smišljanje novih ideja. Istovremeno, drugo istraživanje pokazalo je da uprkos tome što nema pozitivan uticaj na kreativnost, kafa pooštrava vaše veštine rešavanja problema.

Ljubitelji kafe su više pod stresom, ali ređe depresivni

Istraživanje sprovedeno na Univerzitetu u Kentakiju pokazalo da što više posla studenti moraju da obave tokom semestra, to popiju više kafe. S obzirom na to da je kofein stimulativna materija, to nije slučajno.

Međutim, postoji i pozitivna strana ispijanja kafe: utvrđeno je da je među ljudima koji često piju kafu nivo depresije bio 32% niža od nivoa među ljudima koji je ne konzumiraju.

