Jutarnju kafu odmah zamenite ovim napitkom: Poboljšava zdravlje srca i rad creva

Kad bismo pili čaja koliko i kafe, rizik za demenciju smanjio bi se i do 60 posto, a najbolje je piti crne čajeve

Crni čaj, ujutru kada se probudimo, sa svojom bogatom i robustnom mešavinom nudi infuziju kofeina i antioksidanata koja budi čula, obezbeđujući nežno povećanje energije.

U crnom čaju uživaju svi – neki ovaj tamni eliksir pijuckaju eliksir čist, dok mu drugi dodaju malo mleka. Iako je za ljubitelje čaja crni pravo zadovoljstvo, većina njih ne zna da on ima nekoliko zdravstvenih prednosti. Crni čaj fermentiše se iz listova biljke Camellia Sinensis. Maitri Gala, viši nutricionista u Fortis Hospital, Mulund, Mumbaj, objasnila je za HealthShots da je crni čaj jedan od najpopularnijih čajeva širom sveta i da je među četiri vrste koje se prave od listova biljke Camellia Sinensis.

Zdravstvene prednosti crnog čaja

Dok crni čaj prolazi kroz oksidaciju, što mu daje neke dodatne prednosti, kada je reč o zelenom čaju to nije slučaj. Tokom oksidacije, katehini se pretvaraju u tearubigine, teaflavine i flavonole, kojih nema u zelenom čaju. Crni čaj je pun antioksidanata i nudi nekoliko zdravstvenih prednosti.

1. Poboljšava zdravlje creva

Crni čaj je bogat antioksidansom polifenolom, koji pomaže u smanjenju oksidativnog stresa, smanjenju rizika od hroničnih bolesti i poboljšanju opšteg zdravlja. Polifenoli i antimikrobna svojstva mogu pomoći u poboljšanju zdravlja creva i jačanju imuniteta.

2. Smanjuje holesterol

Crni čaj se priprema od potpuno fermentisanih listova biljke Camellia Sinensis. Sadrži katehine i teaflavine, koji pomažu u snižavanju nivoa holesterola.

3. Unapređuje zdravlje srca

Flavonoidi u crnom čaju mogu pomoći u smanjenju nivoa holesterola, kontroli krvnog pritiska i na kraju smanjiti rizik od bolesti povezanih sa srcem.

4. Poboljšava koncentraciju

Nekada nam je teško da ostanemo budni tokom dana. Ima čak i situacija kada osećamo da imamo manje energije. Rešenje za poboljšanje zdravlja nudi crni čaj jer sadrži kofein i L-teanin – aminokiseline koje poboljšavaju budnost i koncentraciju.

5. Pomaže u gubitku težine

Crni čaj je niskokaloričan i ako ga pijemo nezaslađenog idealan je zdrav napitak, i odlična opcija za sve one koji žele da se reše viška kilograma. Flavoni su povezani i sa smanjenjem težine, BMI i obima struka. Budući da su flavoni prisutni u crnom čaju, pogodni su za smanjenje sala na stomaku i smanjenje telesne težine, posebno kada se kombinuju sa pravilnom ishranom i režimom vežbanja, dodaje Gala.

Neželjeni efekti konzumiranja crnog čaja

Iako crni čaj nudi mnoge zdravstvene prednosti, nutricionista Maitri Gala ističe da ljudi koji su anemični ili imaju nedostatak gvožđa treba da konzumiraju ovo piće u ograničenim količinama. Razlog je u taninima koji se vezuju za gvožđe biljnog porekla i utiču na njegovu apsorpciju u digestivnom traktu. Takođe se preporučuje da se ovo piće pije između obroka. Kako je Gala rekla, neželjeni efekti crnog čaja mogu da budu sledeći:

višak tanina može iritirati probavni trakt, posebno kod onih sa slabim crevima, što dovodi do bolova u stomaku/povraćanja/pojačane dijareje itd.

prekomerno konzumiranje kofeina može povećati anksioznost i uznemirenost

crni čaj može smanjiti proizvodnju melatonina i na taj način poremetiti ciklus spavanja

može doprineti komplikacijama kod trudnica, kao što su pobačaj ili mala težina novorođenčeta

višak kofeina može dovesti do pojave gorušice ili pogoršati već postojeći refluks kiseline.

Najbolje vreme za crni čaj

Crni čaj može biti odličan dodatak ishrani, s obzirom na to koliko je koristan za zdravlje. Iako je bezbedan za piće, treba ga piti u umerenim količinama. Pošto sadrži kofein, deca treba da ga izbegavaju. Za odrasle 2-3 šolje dnevno prava su mera. Treba izbegavati prekomerno konzumiranje ovog napitka jer to može dovesti do neželjenih efekata, kaže Gala.

Najbolje vreme je da ga popijete ujutru, preporučuje Gala. Započinjanje dana crnim čajem pomoći će u povećanju budnosti i hidrataciji tela. Pružiće trenutnu energiju vašem telu koja će vam pomoći da započnete dan.

(b92)

