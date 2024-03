Zapanjujući uticaj novog načina ishrane na um – otkrivena tajna za superiorno mentalno zdravlje?

Autofagija je postala sve popularniji režim ishrane, ali malo nas razmišlja o tome kako utiče na naš mozak.

Zamislite autofagiju kao prirodni sistem čišćenja organizma. To je period bez unošenja hrane, koji služi kao vreme za regeneraciju i detoksikaciju tela. Nedavna istraživanja pokazuju da ovaj proces nije samo koristan za fizičko zdravlje, već ima i pozitivan uticaj na mozak.

Evo kako autofagija može poboljšati funkcionisanje mozga:

Pamćenje i učenje: Studija objavljena u Journal of the Academy of Nutrition and Dietetics pokazala je da vremensko ograničavanje unosa hrane može značajno poboljšati pamćenje. Nakon četiri nedelje praktikovanja ovog režima ishrane, primećeno je poboljšanje radne memorije i sposobnosti učenja.

Raspoloženje: Istraživanje objavljeno u časopisu Journal of Nutrition Health & Aging pokazalo je da autofagija može imati pozitivan uticaj na raspoloženje. Nakon tri meseca periodičnog uzdržavanja od hrane, učesnici studije su prijavili smanjenje napetosti, besa i konfuzije. Drugo istraživanje iz 2018. godine otkrilo je da autofagija može smanjiti rizik od depresije i poboljšati emocionalno blagostanje.

Iz priloženog se vidi da autofagija nije samo korisna za gubitak težine, već može imati širok spektar pozitivnih efekata na zdravlje mozga!

