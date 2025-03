Zdrava hrana za štitnu žlezdu: 5 namirnica koje treba svakodnevno konzumirati, ali i 3 koje je bolje izbegavati

Štitna žlezda igra ključnu ulogu u regulaciji metabolizma i potrebna joj je dovoljna količina joda za pravilno funkcionisanje. Nedostatak ovog minerala može dovesti do hipotireoze ili strume — povećanja štitaste žlezde kako bi se nadoknadio nedostatak hormona, navodi Health.

Iako određene namirnice mogu da podrže zdravlje štitne žlezde, konzumacija brze i prerađene hrane i glutena (kod osoba sa intolerancijom) može negativno uticati na njenu funkciju.

Ispod je lista od 5 namirnica koje promovišu zdravlje štitne žlezde i 3 koje treba izbegavati.

1. Brazilski orasi

Osim joda, sadrže i selen koji pomaže u regulaciji hormona štitne žlezde, a samo jedan orah sadrži između 68 i 91 mcg selena. Ipak, ne treba preterivati – previše selena može izazvati neprijatne nuspojave kao što su miris belog luka, opadanje kose i promene na noktima, pa se ne preporučuje konzumiranje više od 4-5 orašastih plodova dnevno.

2. Jogurt

Mlečni proizvodi su dobar izvor joda. Međutim, količina joda može varirati u zavisnosti od ishrane stoke i načina prerade mleka. Grčki jogurt ili obični jogurt sa niskim sadržajem masti mogu da obezbede do 50% dnevnih potreba za jodom.

3. Govedina i piletina

Cink je takođe važan za zdravlje štitne žlezde jer pomaže u proizvodnji hormona. Nizak nivo cinka može dovesti do hipotireoze i problema sa rastom kose. Goveđi biftek od 85 g sadrži oko 7 mg cinka, dok pileće meso sadrži oko 2,4 mg po porciji.

4. Riba

Pošto jod dolazi iz zemlje i morske vode, riba je odličan izvor ovog minerala. Porcija pečene ribe bakalara (85 g) sadrži oko 158 mcg joda, dok pohovani riblji štapići mogu da obezbede zdravu količinu joda (oko 58 mcg po porciji).

5. Povrće iz porodice kupusa

Povrće kao što su brokoli, karfiol, kelj i prokelj sadrži jedinjenja koja mogu da smanje apsorpciju joda ako se konzumiraju sirova i u velikim količinama, pa je korisno konzumirati kupus kao predjelo uz glavni obrok. Kupus je poznat po visokom sadržaju hranljivih materija, uključujući vlakna, vitamine C i K, i razne antioksidante.

Stručnjaci navode i vrste namirnica koje negativno utiču na zdravlje štitne žlezde, a to su gluten, brza hrana i prerađena hrana. Ako imate celijakiju ili netoleranciju na gluten, može doći do problema sa apsorpcijom hranljivih materija i zdravljem štitne žlezde.

Iako prerađena hrana često sadrži mnogo soli, proizvođači retko koriste jodizovanu so. Povećana potrošnja takvih proizvoda može dovesti do visokog unosa natrijuma bez dovoljno joda. Brza hrana takođe ne koristi obavezno jodizovanu so, a nije lako proveriti njen sadržaj joda.

