Želite li jak imunitet, doručkujte namirnice OVE BOJE – savetuje doktor (video)

Gastroenterolog prof. dr Vojislav Perišić pričao je u Jutarnjem programu o greškama u ishrani koje narušavaju imunitet.

Prva će vas iznenaditi – nema veze sa samim namirnicama, već načinom na koji ih unosimo.

– Hranu treba žvakati polako, tako se štitimo od bolesti! Pljuvačka je puna enzima, IgA oblaže našu sluznicu. Ne treba žuriti i sjuriti hranu u želudac, već dozvoliti da ta pljuvačka obloži usnu duplju. Sprečava infekciju ešerihijom, streptokokom, moramo da dozvolimo da se izluči dovoljno pljuvačke i spreči lepljenje mikroba. Žvakanje i gutanje treba da bude usporeno, nemojte samo da uživate u ukusu hrane već se zaštitite od infekcije – rekao je on.

Kako prenosi Stil, doktor Perišić ima tačan recept šta jesti za optimalan unos hranjivih materija, posebno za doručak.

– Ja bih rekao ovako, početi doručak jednim antiupalnim koktelom voća! Sve što ima žutu boju jedite za doručak! Tu su antioksidansi koji povećavaju odbranu od infekcije. Grejpfrut, pomorandža i ananas su tu ključni. Na prazan stomak ih uzmite, da bi se bolje apsorbovalo – rekao je on.

Citruse iscedite kao sok ili pojedite, a onda pripremite jaja s povrćem. Prvo poslušajte dr Vojin savet za prepoznavanje zdravog jajeta.

– U zimsko i prelazno doba dodajte doručku dve-tri pečurke, grilovane. Jaje je kapitalan nutrijent, ali dve-tri pečurke mu obavezno dodajte. Pa jedan paradajz, svež ili baren, kako god želite, mora da se nađe tu. I slobodno jedite svakog dana jaja – rekao je on.

– Betaglukan sadrže pečurke, on ide u sve sluznice. Sve su to antiinfektivni činioci, ja zimi savetujem bolje piti jogurt nego slatko mleko. Naseljavamo u zimskom dobu sistem drugim bakterijama, moramo da pređemo na jogurt i to onaj sa malo laktoze – rekao je on.

– Još jedan savet imam, paradajz ima A, C i E vitamine i najbolje ga je jesti malo zagrejanog – rekao je on. Na pitanje voditelja Filipa Čukanovića šta da rade ljudi koji ustaju iz kreveta „pet minuta“ pre nego što bi trebalo da krenu na posao, profesor Voja je duhovito odgovorio.

– Nema, tu nema pomoći. Doručak je svetinja. U starim domaćinskim porodicama, trajao je po pola sata i to se mora poštovati. To je u funkciji našeg imuniteta. Bolje spavajte pola sata manje i onda doručkujte, to je bolje – rekao je on.

