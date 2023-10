Zimski čuvari zdravlja: Ove namirnice jedite češće, okrepiće vas u ovom periodu kada su virusi svuda oko nas

„Bustujte“ na vreme svoj organizam

Ukoliko u organizam tokom jeseni budete unosili više pojedinih namirnica koje obiluju vitaminima bolje ćete pripremiti organizam za zimu.

Jesen je pravo vreme da pripremimo organizam za zimu i ono što nas uobičajeno čeka, a to je povećana cirkulacija virusa i veča mogućnost za prehladu. Da biste zimu sačekali što spremnije, potrebno je da se hranimo što raznovrsnije i unosimo namirnice koje obiluju vitaminima i mineralima koji će ojačati naš imunitet.

Nutricionistin tvrde da postoji sedam namirnica uz koje ako konzumiramo, spremamo organizam za zimu.

1. Mandarine

Ovo voće puno je vitamina C, zbog čega se često koristi tokom sezone prehlada i gripa. Uz to je poznato da ubrzava metabolizam, pa se smatra se i namirnicom koja pozitivno utiče i na skidanje kilograma. Sto grama mandarina sadrži samo 34 kalorije i 30 mg vitamina C, a razgradnjom beta-karotena dobija se vitamin A, koji je vrlo važan za dobar vid i lepu kožu.

2. Jabuka

Poznato je da snažno deluje na imuni sistem, a čak 82% nje čini voda. Obiluje vlaknima i zbog toga je odličan saveznik ubrzanog metabolizma. Jabuke su dobar izvor nekoliko antioksidanata, uključujući kvercetin, katehin i hlorogenu kiselinu. Ova biljna jedinjenja odgovorna su za blagotvoran učinak jabuke na varenje.

3. Pomorandža

Pored toga što sadrže vitamin C i vodu, pomorandže su bogate i mineralima: kalcijumom, kalijumom i magnezijumom. Kalcijum čuva kosti, a kalijum nervni sistem i mišićna tkiva. Odličan su izbor i za trudnice, ali i za decu kako zbog jačanja imunog sistema tako i zbog ostalih blagodeti koje pružaju.

4. Nar

Ovo je jedna od najboljih namirnica za kojom možete posegnuti u ovom periodu. Osim što nar povoljno utiče na zdravlje srca i krvotoka, ova voćka jača imunitet i utiče na naše raspoloženje. On je bogat fitohemikalijama koje podstiču stvaranje seratonina, poznatog kao hormon sreće. Hormon sreće smanjuje nivo stresa, a manjak stresa je preduslov za dobar imunitet.

5. Kupus

Kupus je mnogima omiljeno zimsko povrće. U svim varijantama – sirov ili kiseo, sadrži gotovo 50% dnevne doze vitamina C potrebne našem organizmu. Kupus ima protivupalna svojstva, pa se za jelo preporučuje posebno u sezoni prehlada, a neizostavan je u procesu jačanja imunog sistema.

6. Spanać

Ovo povrće poznato je kao jedan od najvećih izvora kalijuma i gvožđa i jedna je od namirnica koju bi obavezno trebalo imati često na jelovniku u vreme jeseni i zime. Prepun je vode, zbog čega je dijetetska namirnica koja je poželjni deo svakog obroka.

7. Cvekla

Ona se smatra jednom od najzdravijih zimskih namirnica, od davnina je poznata kao glavni saveznik u lečenju anemije. Pigment betacijanin, koji se nalazi u cvekli pomaže hemoglobinu da transportuje kiseonik do ćelija. To utiče na povećanje energije, a ako se redovno konzumira pročistiće jetru. Odličan je saveznik u podizanju i čuvanju imuniteta tokom jesenjih i zimskih meseci.

