6 načina da smanjite rizik od zaraze kada izlazite iz kuće

Veliki broj nas ovih dana radi od kuće, ali ipak moramo da izađemo po namirnice. Važno je da tada zaštitimo sebe, ali i druge…

Koronavirus službeno poznat kao SARS-CoV-2 lako se širi, ali svi možemo da primenimo nekoliko jednostavih načina kako bismo smanjili rizik za zarazu.

Pazite gde odlažete mobilni telefon

Verovatno koristite antiseptičke maramice ili na neki drugi način čistite mobilni telefon. Još jedna dobra ideja je izbegavanje odlaganja telefona na „sumnjive“ površine. Što manje ga stavljate na površine koje koristi puno ljudi, manje ćete brinuti. Uvek je dobro ispod njega staviti papirnu maramicu koju kasnije možete da bacite. A ako ne, uvek vam ostaje dezinfekcija.

Nemojte golim rukama dirati voće i povrće u prodavnicama

Iako ćete se možda suočiti s čudnim pogledima, to ne bi trebalo da vas zabrinjava. Koristite rukavice ili jednostavno uzmite jednu od plastičnih kesa i navucite je preko ruke kada birate namirnice. Ako sa sobom nosite platnene torbe od kuće, obavezno ih kasnije stavite na pranje. Naravno, po povratku kući dobro operite ruke.

Operite ruke SVAKI PUT kad se vratite kući

To je jedna od stvari koja se ovih dana neprestano naglašava. Nemojte zaboraviti da operete ruke jer je to jedan od najvažnijih koraka kako bismo sprečili širenje zaraze. Izbegavajte rukovanja s drugim ljudima, a ako kašljete ili kijate, uvek to činite u maramicu ili lakat.

Umesto vrhova prstiju, koristite laktove, ručne zglobove ili čak kolena

Ako pritiskate tipke u liftu vrhovima prstiju, pokušajte da koristite drugi deo tela. Isto važi i za otvaranje vrata – ako možete, otvorite ih ramenima. Obično svi možemo da pritisnemo prekidač za svetlo ili slavinu laktom ili ručnim zglobom, a rukav majice ili jakne možete da obmotate oko kvake na vratima koju morate fizički da dodirnete. Lako ćete kasnije staviti garderobu na pranje, a kožu nećete izlagati direktnom kontaktu.

Izbacite gotovinu

Novac se već smatra prljavim – nikad se ne zna koje se vrste bakterija i virusa zadržavaju na njegovoj površini. Ako možete da plaćate karticom umesto kovanicama i novčanicama, mogli biste da umanjite taj jeziv osećaj da ne znate gde vam je bio novac.

Ako ne znate kako da dezinfikujete predmet – zaboravite na njega devet dana

Virus korona na površinama poput jakne ili stola, može da se zadrži i do devet dana na sobnoj temperaturi, pokazala je studija objavljena u časopisu „The Journal of Hospital Infection“. Naučnici veruju da nakon toga „umire“ i više ne postoji mogućnost zaraze.

Znamo da će temeljno čišćenje sapunom i vodom ubiti strukturu virusa, ali ako niste sigurni kako da dezinfikujete predmet (poput jakne koju ste nosili u prodavnicu) – nemojte ga dirati i zaboravite na njega devet dana. Budući da COVID-19 inkubira u telu od jednog do 14 dana, možete da produžite vreme na dve nedelje ako ste zabrinuti.