8 mera zaštite prilikom odlaska u prodavnicu

Još uvek postoje brojna pitanja na koja nas zanimaju odgovori kada je u pitanju kupovina namirnica za vreme pandemije korona virusa.

Donosimo odgovore stručnjaka na najčešće postavljana pitanja o kupovini i šta je sigurno, a šta ne.

1. Da li je sigurno odlaziti u prodavnicu?

Jasno je da nas je većina u domu i da smo smanjili socijalni kontakt kako bi zaustavili širenje virusa, pa koliko je sigurno ići u prodavnicu? Najvažnije je ne doći u kontakt sa zaraženom osobom i tu su najvažnije mere društvenog distanciranja i zaštite. Pazite na razmak i po mogućnosti nosite masku i rukavice.

Ispred nekih prodavnica se na ulazima nalaze sredstva za dezinfekciju kojima treba da očistite ruke. Obavezno operite ruke kad se vratite kući i nakon raspakiravanja namirnica. U međuvremenu ne dirajte lice rukama.

2. Sme li se naručivati dostava?

Namirnice nisu rizik, rizik je kontakt s prodavcem/dostavljačem. Danas većina dostavljača nudi bezkontaktnu dostavu, pa i to iskoristite.

3. Trebaju li da se čiste limenke, kese i druga ambalaža nakon povratka kući?

„Na osnovu onoga što danas znamo, nije obavezno“, izjavio je Ben Čapmen, doktor i profesor za sigurnost hrane. Ali, ako ćete se zbog toga osećati sigurnije, svakako dezinficikujte sve što unesete u kuću.

Ono što on smatra obaveznim je pranje ruku nakon što ste dodirivali namirnice jer je to najsigurniji način sprečavanja širenja virusa. Operite ruke kad uzmete, na primer, pečurke. Operite ruke nakon što operete njih i pre dodirivanja drugih namirnica. I to stalno ponavljajte.

4. Šta sa svežim namirnicama?

Za sad ne postoje dokazi da se virus širi putem površine takvih namirnica, ali ipak postoji i podatak da on može živeti na njima, prema pisanju studije koja se bavila respiratornim virusima. Čapmen naglašava da su šanse za kontak s virusom na ovaj način jako male, ali sveže namirnice svakako treba dobro oprati, a nakon toga dobro oprati ruke.

5. Kako prati sveže namirnice?

Perite ih ispod mlaza hladne vode, kaže Amanda Diring, specijalista za hranu:

„Vidim puno uputstava da se pere sapunom i vodom jer se tako peru i ruke, ali preporuka je korišćenje četke za pranje povrća i voća koje imaju tvrđu površinu i to samo vodom. Ali, ne zaboravite da dobro sapunom operete tu četku nakon svakog korišćenja.

6. Hoće li kuvanje ubiti virus?

Prema preporukama, dovoljno je kuvati na temperaturi od oko 65 stepeni da se ubiju virusi. Ipak, nije na odmet prethodno oprati namirnice.

7. Hoće li zamrzavanje namirnica ubiti virus?

Zamrzavanje svežih namirnica u svrhu uništavanja virusa nije najbolja metoda, posebno ako uzmemo u obzir da se u laboratoriji virus zamrzava kako bi se očuvao, ističe Čapmen. Ali, ako zamrzavate hranu verovatno je i čistite i kuvate, a to su dva sigurna načina za zaštitu.

8. Šta ako sam rizična grupa, treba li da kupujem proizvode koji su prethodno zapakovani?

„Potrošači kojima je imunitet ugrožen bi trebalo da razmisle o kupovini zapakovanog voća i povrća i malo povećaju oprez i namirnice kuvaju pre konzumacije“, ističe Diring.