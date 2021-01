Aeroflot privremeno smanjuje broj letova, Beograd na spisku

MOSKVA – Ruska državna avio-kompanija „Aeroflot“ od 28. marta do 30. aprila smanjuje frekvenciju letova do niza međunarodnih destinacija, a na spisku gradova do kojih će biti smanjen broj letova je i Beograd.

U saopštenju „Aeroflota“ koje je preneo Sputnjik navedeno je da kompanija privremeno ponovo vrši izmene u međunarodnom programu redovnih letova i od 28. marta do 30. aprila smanjuje broj letova iz Moskve za Antaliju, Beograd, Biškek, Nju Delhi, Dubai, Ženevu, Kairo, London, Minsk, Nur-Sultan, Seul, Tokio i Helsinki.

Putnicima, čiji su letovi otkazani ponudiće se rezervacija za druge letove ili će im novac biti vraćen u skladu sa važećim pravilima.

Nakon ukidanja mera ograničenja, koje su uvedene kako bi se sprečilo širenje korona virusa, Rusija je 1. avgusta 2020. godine uspostavila redovni međunarodni avio-saobraćaj.

„Aeroflot“ je od 3. oktobra 2020. obnovio i letove na liniji Beograd-Moskva.

(Tanjug)

