Agencije: Potreban snažan mandat za pregovore o KiM

BEOGRAD – Svetske agencije prenose da se danas u Srbiji održavaju parlamentarni izbori, uz mere zaštite od korona virusa, i da se očekuje pobeda vladajuće stranke, kojoj je, kako ističe AP, potreban snažan mandat za pregovore o Kosovu.

Rojters navodi da poslednje ankete pokazuju da bi Srpska narodna stranka predsednika Aleksandra Vučića trebalo da osvoji komotnu većinu, pošto birači, kako kaže, odobravaju mere koje su uvođene za vreme pandemije korona virusa.

Agencija takođe ocenjuje da birači podržavaju napore Vučićeve vladajuće koalicije za članstvo Srbije u Evropskoj uniji, uz održavanje jakih veza sa Rusijom i Kinom.

Istpovemeno, u tekstu se ukazuje da će se buduća srpska vlada suočiti sa pojačanim pritiskom EU i Sjedinjenih Država da prizna nezavisnost Kosova.

Rojters navodi i da su to prvi nacionalni izbori u Evropi od uvođenja restriktivnih mera u cilju suzbijanja korona virusa pre otprilike tri meseca, te da bi izlaznost mogla biti smanjena zbog bojazni od korona virusa i kampanje bojkota pojedinih opozicionih stranaka, koje, kako agencija navodi, smatraju da glasanje neće biti pošteno zbog toga što vlast kontroliše medije.

AP navodi da je Vučih pozvao svoje pristalice da glasaju u velikom broju, u cilju dobijanja snažnog mandata za pregovore o budućnosti Kosova i Metohije.

Ta agencija izveštava i da se čini da će Srpska napredna stranka predsednika Aleksandra Vučića ostvariti pobedu, jer joj podeljena opozicija ne predstavlja veliki izazov.

AP dodaje da protivnici Vučića tvrde da je to zato što je on dominirao u kampanji na glavnim medijima koje kontroliše, ali ističe da Vučić to negira.

Prema oceni AP, nekoliko glavnih opozicionih stranaka bojkotuje izbore, navodeći kao razlog nedostatak poštenih uslova i opasnost po javno zdravlje, a da je nekoliko manjih stranaka odlučilo da učestvuje na izborima, smatrajući da će bojkot još više marginalizovati opoziciju.

Agencija ističe da su zdravstvene vlasti na biračkim mestima obezbedile maske, rukavice i sredstva za dezinfekciju.

(Tanjug)

