Ako zatreba, kineske firme angažovaće još srpskih izvođača

BEOGRAD – Ukoliko dođe do značajnijeg uticaja korona virusa na dopremanje opreme i dolazak radnika iz Kine, kompanije iz te zemlje koje rade na infrastrukturnim projektima u Srbiji nagovestile su da će, ako se za time ukaže potreba, u većoj meri angažovati srpske izvodače i na taj način nadomestiti kinesku radnu snagu.

Nedavno je predsednik Srbije Aleksandar Vučić, govoreći o uticaju korona virusa na svetsku ekonomiju i domaću privrednu aktivnost, izrazio zabrinutost u vezi realizacije projekta izgradnje puta Preljina-Požega. U Ministarstvu građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, na pitanje Tanjuga da li na projektu Preljina-Požega ima dovoljano angažovanih radnika i opreme i da li postoji kašnjenje u realizaciji ovog projekta, kažu da će „Putevi Srbije“, kao investitor i kineska kompanija C C C C (Ćina communications construction company) kao izvođač radova, učiniti sve u okviru svojih nadležnosti da ne dođe do probijanja roka za izgradnju ovog koridora.

Napominju da su u prethodnom periodu, uprkos razlicitim problemima, završavani brojni veliki infrastrukturni projekti.

„Međutim, kad govorimo o uticaju korona virusa, to je problem koji spada u domen više sile koja potencijalno može uticati na sve oblasti, pa i na izvođenje radova na izgradnji jednog auto-puta“, navode u resornom ministarstvu.

U svakom izvođackom ugovoru, inače, postoji standardna klauzula „viša sila“, na koju ugovorne strane mogu da se pozovu i primene, ukoliko se za to dokazano ispune uslovi, objašnjavaju u Ministarstvu.

Podsećaju da je 20. februara održan sastanak predstavnika Ministarstva sa svim kineskim kompanijama (CRI, C C C C, POWERĆINA, SHANGDONG HIGH SPEED i CMEC) koje su angažovane u Srbiji i na kojem je razgovarano o mogućim rešenjima za probleme uzrokovane epidemijom u Kini.

„Trenutno, kako smo informisani, postoje određeni problemi sa projektima koje realizuje kompanija CMEC, a potencijalni problemi sa kineskim izvođačima više se tiču proizvodnje i dopremanja opreme, nego dolaska radnika iz NR Kine“.

Ostale kompanije su, dodaju, nagovestile da će ukoliko se za time ukaže potreba u većoj meri angažovati srpske izvođače i na taj način kompezovati kinesku radnu snagu.

„Što se tiče projekta izgradnje auto-puta Preljina-Požega, Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, kao finansijer, JP ‘Putevi Srbije’, kao investitor i kineska kompanija C C C C, kao izvođač radova će učiniti sve u okviru svojih nadležnosti da ne dođe do probijanja roka za izgradnju ovog koridora“, kažu u Ministarstvu.

Podsećaju da je reč o kineskoj kompaniji koja je nedavno, 18. decembra prošle godine, završila deonicu autoputa Miloš Veliki od Surčina do Obrenovca, pre ugovorenog roka.

„Nadamo se da će ovi problemi biti prevaziđeni na najbolji mogući način i da se trenutna situacija neće bitno odraziti na izvodenje radova na projektima na kojima rade kineske kompaniije, navedi se u odgovoru Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture.

