Američki obaveštajci bez zaključka o poreklu kovida 19

VAŠINGTON – Američka obaveštajna zajednica nije uspela pouzdano da utvrdi da li je incident u kineskoj laboratoriji izvor virusa kovida 19 ili se bolest pojavila prirodno prelaskom sa životinja na ljude, navedeno je u rezultatima istrage sa kojih je juče skinuta oznaka tajnosti.

U izveštaju, koji je izdala Kancelarija direktora nacionalne obaveštajne službe, kao odgovor na zahtev predsednika Džozefa Bajdena da sprovede istragu, kaže se da zadovoljavajući odgovor na pitanje kako je tačno počeo virus koji je ubio 4,6 miliona ljudi širom sveta i dalje ostaje nedostižan, prenosi Rojters.

„Ključne informacije o poreklu ove pandemje postoje u Kini, ali su od početka vladini zvaničnici u Pekingu radili na tome da spreče pristup međunarodnih istražitelja i članova Svetske zdravstvene organizacije“, saopštio je Bajden nakon što je primio poverljivi izveštaj na kome su tri meseca radile desetine analitičara i obaveštajnih zvaničnika.

Prema tom dokumentu, organizacije unutar američke obaveštajne zajednice nisu saglasne oko porekla novog korona virusa, a nekoliko smatra da je on proizašao iz kontakta sa zaraženom životinjom, ali i one same, kako se navodi, imale su malo poverenja u taj zaključak, dok druge nisu mogle da dođu do nekog verodostojnog zaključka o poreklu korona virusa.

Jedan deo obaveštajne zajednice, međutim, razvio je „umereno uverenje“ da je prva infekcija kovidom kod ljudi verovatno posledica “incidenta povezanog sa laboratorijom, koji verovatno uključuje eksperimentisanje, rukovanje životinjama ili uzorkovanje od strane Vuhanskog instituta za virusologiju u Kini“.

Bajden je krajem maja zatražio od američkih obaveštajnih službi da u roku od 90 dana podnesu novi izvještaj nakon istrage suprotstavljenih teorija tri agencije: dve koje su naginjale hipotezi da je uzrok pojave virusa u ljudskom kontaktu sa zaraženom životinjom, dok je treća bila sklona scenariju „laboratorijske nesreće“.

U izveštaju je zaključeno da analitičari ne mogu da daju „konačnije objašnjenje“ bez novih informacija iz Kine, poput kliničkih uzoraka i epidemioloških podataka o najranijim slučajevima.

Kina je ranije odbacila teoriju da je kovid-19 pobegao iz laboratorije za virusologiju u Vuhanu i iznela svoja stanovišta o poreklu pandemije, a jedno od njih je da je virus 2019. godine pobegao iz američke laboratorije u Fort Detriku u Merilendu.

(Tanjug)

