Angela Merkel priznala da se noću budi i razmišlja o sanitarnoj krizi

Nemačka kancelarka Angela Merkel priznala je da se ponekad noću budi i razmišlja o sanitarnoj krizi, ali je izrazila nadu da će pad broja zaraženih korona viruson omogućiti ponovno otvaranje radnji, posebno frizerskih salona.

„Ponekad se budim noću i razmišljam o tome šta se dogadja… I za mene je ovo teško vreme, jer se mora dobro razmisliti. Sve to prevrćem po glavi i tačno je da me to preokupira“, rekla je kancelarka u četrvtak u intervjuu za kanal RTL-Nemačka.

Merkel je priznala da joj je u poslednje vreme „teško da se isključi“.

Nemačka kancelarka poznata da retko govori o ličnim stvarima, ocenila je da treba prihvatiti i zatvaranje frizerskih salona i prihvatiti „neke prosede vlasi“.

„Biće i meni drago kada budu ponovo otvoreni frizerski saloni“, rekla je ona, ali nije navela datum.

Iako u Nemačkoj nije uveden karantin, stanovništvo je pozvano da izbegava kontakte što je moguće više, preporučen je rad od kuće, dok su zatvorene škole, obdaništa, neke prodavnice, barovi, restorani, kulturna i sportska zdanja.

(Beta)

